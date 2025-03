Miami Open: date, programma, italiani impegnati e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Dopo Indian Wells, torneo che ha visto la vittoria di Jack Draper su Holger Rune in finale, il tennis si sposta a Miami nella seconda tappa del tradizionale 'Sunshine Double'. Il Miami Open non potrà abbracciare il suo campione in carica, vista la squalifica di tre mesi, frutto dell'accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, comminata a Jannik Sinner. Saranno comunque tanti gli italiani impegnati nel Masters 1000 in Florida, che scopriranno il proprio tabellone con il sorteggio di oggi, lunedì 17 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul torneo.

Il Miami Open 2025 si svolgerà dal 16 al 30 marzo all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Questo il programma ufficiale del torneo:

16-18 marzo: qualificazioni

19 marzo: inizio tabellone principale per il singolare femminile

20 marzo: inizio tabellone principale per il singolare maschile

25-26 marzo: quarti di finale

27 marzo: semifinali femminili

28 marzo: semifinali maschili

29 marzo: finale singolare femminile e doppio maschile

30 marzo: finale singolare maschile e doppio femminile

Oggi, lunedì 17 marzo, andrà in scena il sorteggio del tabellone principale maschile del Miami Open. L'appuntamento è fissato per le 18 ora italiana. Sono attesi tutti i big del circuito, con Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero 2 e 3 del mondo, che sperano di approfittare dell'assenza di Sinner per avvicinare il primo posto nel ranking.

Tanti gli italiani impegnati a Miami. A guidare la truppa ci saranno Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, teste di serie al sorteggio, seguiti da Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Federico Cinà, che esordirà nel circuito Atp grazie a una wild card. Nel tabellone femminile saranno impegnate Jasmine Paolini, che ai quarti di finale potrebbe incrociare Coco Gauff, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Il Miami Open sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il tabellone femminile sarà anche su SuperTennis. Il torneo sarà visibile in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre che sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX per quanto riguarda il circuito Wta.