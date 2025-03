Mondovì, perde il controllo dell'auto e tampona un veicolo posteggiato in via Primo Silvestrini

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, a Mondovì.

Il conducente di un'autovettura, per dinamiche in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi con un'automoblie posteggiata al lato della carreggiata in via Primo Silvestrini, sopra al piazzale dei "Ravanet".

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza dell'area e dei Carabinieri per i rilievi del caso. Lievi rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni. Il conducente del mezzo è stato soccorso, ma fortunatamente non ha riportato gravi lesioni in seguito al sinitro, non si segnalano altre persone coinvolte.