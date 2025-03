Movì Festival e Wake Up Music Events portano a Mondovì il live show più amato d'Italia: "Voglio tornare negli anni '90"

Dopo l’annuncio del concerto, sabato 19 luglio, di Rose Villain, una delle cantautrici più amate e ascoltate d’Italia, reduce dal successo sanremese con la hit “Fuorilegge”, Movì Festival e Wake Up Music Events annunciano l’evento che aprirà l’estate monregalese: “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90®”, il live show più amato d’Italia.

L’evento che ha fatto ballare l’Italia sbarcherà a Mondovì venerdì 13 giugno nella scenografica Piazza d’Armi che diventerà la “Wake up Arena”, una delle piazze più belle d’Italia, con un nuovo layout 2025, che la renderà ancora più spaziosa e tecnologica per accogliere i grandi eventi estivi.

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90® è il format musicale nazionale a tema anni Novanta che, in questi primi anni, ha visto oltre 180 mila spettatori in piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani e ha collezionato decine di sold out in tutto il Paese.

Un party ricco di sorprese ed effetti speciali, con ballerine, dj, frontman, mascotte che approda nella Wake up Arena per far ballare, cantare e divertire, sotto al cielo di Mondovì al ritmo della musica dance di un decennio che ha fatto storia.

Biglietti in prevendita dalle 12 di lunedì 17 marzo sul circuito ticketsms.it a un prezzo di lancio scontatissimo per un numero limitato di biglietti: 12 euro.

«Dopo il fascino contemporaneo di Rose Villain e la maestria senza tempo della Premiata Forneria Marconi, il festival Movì si arricchisce di un’altra iniziativa capace di accrescere lo spirito aggregativo dei giovani in nome di un divertimento puro e sano» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno.

Il primo cittadino e l’assessore monregalesi sottolineano: «Lo spettacolo “Voglio Tornare Negli Anni 90” ha già fatto ballare centinaia di migliaia di persone in tutta Italia e siamo sicuri che anche Mondovì e l’intero Monregalese sappiano rispondere alla chiamata nostalgica del decennio più celebre della dance italiana. Movì, dunque, come contenitore musicale pensato per ascoltare ed espandere il protagonismo giovanile, ma da quest’anno anche come festival artistico diffuso, ideato per soddisfare un pubblico sempre più eterogeneo. Grazie alla collaborazione con Wake Up e al supporto di tanti partner privati, poi, Movì ambisce a proiettare la nostra città tra i grandi palcoscenici nazionali, con importanti ricadute turistiche su tutto il territorio».

Il fondatore dell’associazione Wake Up Graziano Gabbio, che insieme al Comune di Mondovì organizza il Movì Festival, aggiunge: «Andiamo a svelare l’appuntamento che in ordine cronologico aprirà la grande stagione estiva di Mondovì. Dopo l’unica data del Nord Ovest del tour estivo di Rose Villain ecco arrivare “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90®”, il format amato in tutta Italia che promette di far ballare e divertire. Sono solamente i primi fuochi d’artificio di una estate indimenticabile con una stagione teatrale tutta da scoprire e altri grandi ospiti in arrivo. Puntiamo a fare di Mondovì il centro piemontese del divertimento e della bella musica. Stay tuned»

Il festival Movì è organizzato dall’associazione Wake Up e dal comune di Mondovì, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.