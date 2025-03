Orsolini, esultanza 'particolare' dopo gol alla Lazio: messaggio a Spalletti? - Video

(Adnkronos) -

Riccardo Orsolini è stato tra i grandi protagonisti nella vittoria del Bologna contro la Lazio, schiantata con un netto 5-0. L'esterno offensivo ha firmato il secondo gol rossoblù al 48', dando il via alla goleada, con un bel tocco sotto che ha battuto Provedel in uscita. A far discutere però è stata l'esultanza di Orsolini, in cui molti ci hanno visto un messaggio diretto, o forse una vera e propria frecciata, al ct della Nazionale Luciano Spalletti.

L'ex tecnico del Napoli ha deciso di non convocare Orsolini per le prossime partite dell'Italia, impegnata nei quarti di finale di Nations League contro la Germania, nonostante una stagione da 11 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Orsolini quindi, dopo aver segnato alla Lazio, è andato davanti a una telecamera e ha bussato sullo schermo, facendo poi un segno di saluto con la mano. Un'esultanza che molti hanno interpretato con un "ci sono anch'io" diretto al ct Spalletti.