Riaperto il Maddalena dopo le verifiche di sicurezza [FOTO E VIDEO]

Come annunciavamo questa mattina, dopo le operazioni di disgaggio valanghe, ha riaperto il valico internazionale del Colle della Maddalena, dove è ripresa regolarmente la viabilità.

“Ringrazio i tecnici e gli operatori per la professionalità e la celerità dell’intervento - sottolinea il sindaco di Argentera, l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro -. Dopo il distacco delle masse nevose la viabilità è ripresa in totale sicurezza. Purtroppo - prosegue Ciaburro - le chiusure sono necessarie, in quanto la morfologia e la pendenza delle nostre vallate rendono ogni abbondante nevicata un potenziale pericolo di valanga. Questo non accade in Francia dove, appunto, una conformazione territoriale diversa rende la strada sicura anche con nevicate abbondanti”.

