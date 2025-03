Serate Alpine 2025 ad Alba: l'infermiere-speleologo Romeo Uries racconta il soccorso estremo tra grotte e Himalaya

L'ultima serata del ciclo Serate Alpine 2025 porterà sul palco un protagonista d'eccezione: Romeo Uries, infermiere all'ospedale di Verduno e membro del gruppo internazionale di Soccorso Alpino Speleologico, impegnato in operazioni estreme come il recente recupero della speleologa nella grotta di Bueno Fonteno. L'incontro, in programma venerdì 21 marzo alle 21.00 presso la sede CAI di Alba, chiuderà la rassegna con un viaggio affascinante tra le profondità delle grotte e le altitudini estreme dell’Himalaya.

Uries, con la sua esperienza maturata nei contesti più ostili, racconterà non solo le difficoltà tecniche e umane di operazioni di soccorso in ambienti sotterranei, ma anche l’impatto fisiologico ed emotivo delle spedizioni in alta quota. Membro di una recente spedizione scientifica sui ghiacciai himalayani, ha studiato i comportamenti umani oltre i 6.500 metri di altitudine, dove il corpo e la mente vengono messi a dura prova.

Un racconto che intreccia avventura, scienza e solidarietà, offrendo una prospettiva inedita su due mondi apparentemente opposti ma accomunati dall'estrema difficoltà e dalla necessità di coordinazione perfetta per sopravvivere.

La rassegna Serate Alpine, curata da Gian Piero Porcheddu (GPP), si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna e dell’esplorazione. L'evento, a ingresso libero, gode del patrocinio del Club Alpino Italiano - Sezione di Alba, del Club Alpino Accademico Italiano - Gruppo Occidentale, del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, della Scuola Nazionale di Alpinismo "Giusto Gervasutti" e della Scuola Intersezionale Alpi Ovest.