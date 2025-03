Tutto sulla Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera che si celebra il 17 marzo

Insieme da 164 anni. Il 17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

Era il 17 marzo 1861 quando a Torino nasceva lo Stato italiano in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia con l’incoronazione di Vittorio Emanuele II di Savoia. Quel giorno in Parlamento fu annunciato così: «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; promulghiamo quanto segue: Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato».

Iniziava la monarchia costituzionale in Italia, che poi con il referendum fu sostituita nel 1946 dalla Repubblica parlamentare. Legge fondamentale della Repubblica italiana è la Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente.

Facendo un passo indietro, un forte impulso all’unità lo diedero già anni addietro il 1861 Camillo Benso Conte di Cavour, capo del governo e la spedizione dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi. Spedizione che si concluse a Teano, il 26 ottobre 1860, quando ci fu lo storico incontro tra Garibaldi, appunto, e Vittorio Emanuele II.

Negli anni seguenti si completò l’unificazione del territorio nazionale: nel 1866 vennero annessi il Veneto e la provincia di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia. E nel 1847 Goffredo Mameli scrisse l’inno nazionale della Repubblica Italiana, Fratelli d’Italia, un canto risorgimentale musicato da Michele Novaro.

Dunque, è tempo di sventolare quel tricolore che il 7 gennaio 1797 venne scelto come vessillo della Repubblica Cispadana. Da allora, verde, bianco e rosso sono il simbolo dell’unità nazionale e parte integrante della nostra identità.

Felice anniversario, Italia!