Verona, entrano in villa abbandonata e trovano due anziani morti

(Adnkronos) - Una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta nella loro villetta di Montericco, sui colli sopra Verona. A scoprire i cadaveri sabato scorso tre ragazzini appassionati di urbex, l'esplorazione urbana che consiste nell’entrare in strutture presumibilmente abbandonate.

Come ritenevano fosse quella dove sono entrati scavalcando il cancello, molto distante dall'entrata della villetta, dal momento che la coppia conduceva una vita molto appartata e pare non coltivasse alcuna relazione sociale. La morte dei due anziani, trovati mummificati, risalirebbe minimo a tre mesi fa, ma potrebbe essere anche anteriore, e l’ipotesi più accreditata è che siano morti per un’intossicazione da monossido di carbonio, dal momento che la donna è stata trovata accanto al camino che aveva presumibilmente accesso per scaldarsi, mentre l'uomo era riverso al primo piano. La Procura di Verona ha disposto l’autopsia sui due corpi.