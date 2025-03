Volley maschile Serie C: la capolista VBC Mondovì piega l'Asti in tre set e vola a +6 sulle inseguitrici

Diciassettesimo successo in diciannove giornate per il VBC Mondovì capolista, che al PalaItis supera con un rotondo 3-0 (25-20,25-16,25-20) l’ Asti e, grazie alla contemporanea sconfitta del Lasalliano Torino secondo a Busca ed al successo soltanto per 3-2 dell’ Acqui in casa contro il Parella Torino, porta a +6 il proprio vantaggio sulle più immediate inseguitrici.

“Questo – afferma soddisfatto al termine coach Massimo Bovolo – è stato un turno per noi molto positivo, sia per la conquista dei 3 punti nella nostra partita sia per i risultati favorevoli provenienti dagli altri campi, che ci permettono di aumentare ulteriormente il nostro vantaggio. In tutti e 3 i set contro Asti siamo sempre partiti un po’ contratti, poi ci siamo sciolti ed abbiamo preso il largo, controllando il risultato ed il gioco e vincendo con pieno merito. La nostra è stata una prestazione senza dubbio più che positiva, che ci dà ulteriore carica per i prossimi impegni che ci attendono ed in particolare per lo scontro diretto di sabato pomeriggio a Torino contro il Lasalliano secondo, una gara ricca di trappole ed insidie, da affrontare al meglio delle nostre potenzialità per riuscire a conquistare un risultato positivo, cha avrebbe un peso decisivo per la volata finale del campionato.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara il solo capitan Garello.

Nel primo set vi è grande equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi si sciolgono ed allungano: Menardo realizza il 10-7 con un ace, un attacco di Garelli vale il 18-15, un muro di Berutti firma il 23-19, quindi è Genesio con due attacchi vincenti consecutivi a firmare il definitivo 25-20.

Nella seconda frazione i monregalesi commettono alcuni errori di troppo e vanno sotto 5-2, poi reagiscono ed ottengono la parità sul 6-6 con Menardo. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 13 pari, poi i monregalesi prendono la largo e vanno via: Polizzi realizza il 15-13 con un ace, un muro di Berutti vale il 20-14, un muro di Genesio firma il punto del 24-16 ed infine è Caldano con un altro muro a chiudere il parziale sul 25-16, mentre entra Garello in battuta.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi cambiano di nuovo ritmo e vanno via: il 9-7 arriva grazia ad un ace di Menardo, l’ 11-8 grazie ad un muro di Berutti, quindi prima un attacco di Garelli vale il 16-12 ed infine un muro di Caldano firma il 19-14. A questo punto i monregalesi accusano una pausa e gli astigiani, sfruttando alcuni errori di troppo degli avversari, e grazia ad un parziale di 5-1, si portano sino a -1 (20-19), ma prima un attacco di Menardo vale il 21-19, poi Garelli mette a terra il 22-19, quindi lo stesso Garelli da posto 4 prima firma il punto del 24-20 e poi quello del 25-20, mentre entra Garello al posto di Polizzi per alzare il muro.

Sabato nella palestra Parri di Torino, con fischio d’ inizio alle ore 17.30, è in programma lo scontro al vertice fra la capolista VBC MONDOVI’ ed il Lasalliano Torino secondo allenato dalla coppia Antonio Saragnese e Corrado Immordino, una gara fra due compagini di livello tecnico molto elevato e che mette in palio punti pesantissimi, che valgono doppio. Questa è una trasferta davvero molto difficile, contro un avversario di ottimo livello, che si gioca le ultime possibilità per restare in corsa per la promozione in serie B, ed in un impianto in cui non è mai facile riuscire ad esprimersi al meglio, ma la consapevolezza che riuscire ad ottenere un risultato positivo sarebbe sicuramente decisivo per la volata finale del campionato darà una forza ed una spinta ulteriore ai monregalesi.

VBC MONDOVI’ – ASTI 3-0 (25-20,25-16,25-20)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Caldano, Berutti, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Borsarelli, Catena, Bertano, Marco Basso, Bernardi. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.