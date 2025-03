Cuneoginnastica in gara a Biella nella prima prova regionale AICS di ginnastica artistica

Biella, gara riservata ai settori agonistici di ginnastica artistica, prima prova dell'ente sportivo AICS.

Le più giovani a scendere in campo ed alla loro prima esperienza in una competizione agonistica sono state: Capello Costanzo Ginevra nella categoria B, che ha condotto una gara molto buona e con grande determinazione, Frakulla Ilary anche lei nella categoria B ha condotto una gara nel complesso buona, solo qualche lieve errore dovuto all'emozione, molto buono il suo volteggio.

Pelagatta Viola, nella stessa categoria delle compagne, fino all’ultimo non sapeva se sarebbe riuscita a prendere parte alla gara per problemi di salute, ha poi gareggiato portando a termine una buonissima gara.

Tra le ginnaste più grandi Letizia Rosso nella categoria C ha condotto una gara molto precisa e senza imprecisioni; con la sua costanza si è aggiudicata il terzo posto e la medaglia di bronzo. Mia Chiardola, anche lei alla prima esperienza in gara, ha portato a termine dei buoni esercizi, ottima la trave, una lieve imprecisione al corpo libero. Emma D'Angelo, già esperta in campo gara, si distingue per un buon corpo libero preciso e pulito.

Elisabetta Dotta, nonostante un risentimento al ginocchio porta a termine una buona gara, precisa e con grande determinazione. Anche Giraudo Giulia debutta a Biella con delle buone prove e grande determinazione.

Grande soddisfazione per il tecnico Fanesi Petra che segue queste giovani allieve negli allenamenti presso la struttura attrezzata della Cuneoginnastica.