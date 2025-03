Dalla Ricerca all’impresa: un evento per scoprire le innovazioni che stanno trasformando l’agroalimentare

La ricerca e l’innovazione possono davvero fare la differenza per le aziende agroalimentari, ma come?

Il Polo AGRIFOOD, partner dello Spoke 7 di NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile, invita imprese, startup e investitori del settore a partecipare all’evento "Dalla Ricerca all’Impresa: Risultati e impatto dei PoC di Spoke 7", che si terrà martedì 25 marzo 2025, dalle 14:00 alle 17:15, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Torino (Via Verdi 8, Torino).

NODES è un progetto finanziato dal PNRR che ha l’obiettivo di favorire l’innovazione in 7 settori strategici del nord-ovest, tra cui l’agrifood.

L’incontro sarà un’occasione concreta per scoprire prototipi, prodotti e soluzioni innovative sviluppate all’interno del programma NODES, con un focus sulle tecnologie applicabili all’agroindustria secondaria e sulle iniziative a supporto delle nuove imprese.

Durante l’evento verranno presentati casi concreti di innovazione, ad esempio progetti che:

· Puntano a trasformare gli scarti dell’agroindustria in nuovi prodotti alimentari sostenibili, seguendo un modello di economia circolare.

· Sfruttano le larve di insetti come nuova fonte proteica sostenibile per l'alimentazione animale in chiave sostenibile.

· Utilizzano nuove tecnologie dell’ozono per migliorare i processi di lavorazione e conservazione dei prodotti di filiere strategiche (carne, lattiero caseario), garantendo un migliore controllo microbiologico e una qualità più elevata di questi prodotti.

Oltre queste, l’iniziativa vedrà la presenza di numerose aziende del settore. Sarà un momento ideale per il networking e per scoprire come la ricerca e l’innovazione possono diventare un valore aggiunto concreto per il business.

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli interessati: imprenditori, startup, ricercatori e investitori.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito di NODES o a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6m-bsNPExJRmp-I90nHPmYTG20vsm_yflWn5bkyNQlhP9w/viewform

Per maggiori dettagli sull’evento puoi contattare il Polo AGRIFOOD al +39-0171-43055 o via mail a info@poloagrifood.it.

NODES è l'ecosistema dell'innovazione che coinvolge Piemonte, Valle d'Aosta e le province occidentali della Lombardia. Composto da università, poli di innovazione, centri di ricerca e di competenza, incubatori e acceleratori, NODES mira a valorizzare le eccellenze produttive e di ricerca del territorio.