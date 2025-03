Il "Vallauri" di Fossano vince la gara nazionale di "mobilità sostenibile”

A conquistare il gradino più alto del podio della Sustainable Electric Cars Race for Students (SEL3C4RS), la Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile, è stato il team dell’Istituto di Istruzione Superiore Vallauri di Fossano, che, dopo un’emozionante sfida all’ultimo giro, ha trionfato con 910 punti complessivi, imponendosi sulle 17 squadre in gara. La competizione, svoltasi per la prima volta con il supporto di Ewiva e nell’ambito del Key - The Energy Transition Expo di Rimini, ha visto oltre 100 iscritti, tra studenti e docenti, provenienti da Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Puglia, sfidarsi per conquistare il titolo di miglior veicolo a trazione elettrica progettato, realizzato e portato su pista.

Una competizione unica nel suo genere, organizzata dalla Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile, in cui giovani talenti si sono sfidati nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità elettrica, unendo tecnica, innovazione e sostenibilità.

Ewiva, joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen nata per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia, è stata main sponsor della manifestazione, supportando l’iniziativa per avvicinare le nuove generazioni alla cultura della sostenibilità e della mobilità elettrica, permettendo loro di sviluppare le competenze tecniche e trasversali fondamentali per affrontare gli studi e per prepararsi al mondo del lavoro.

UN PODIO DI TECNICA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Dopo tre giorni di gare libere, warm-up, prove di velocità e durata, a trionfare è stata la squadra dell’Istituto di Istruzione Superiore Vallauri di Fossano (CN), che con 910 punti complessivi ha conquistato il gradino più alto del podio. Il progetto dell’IIS Vallauri, Freccia F25, si distingue per un’attenta progettazione dell’assieme su SolidWorks, unita a tecnologie avanzate come la stampa 3D per il supporto batteria e il taglio water jet per assale e braccetti ruote. La costruzione ha richiesto anche lavorazioni manuali, come il taglio della piastra, mentre l’anima sostenibile del progetto è stata garantita dal recupero e riciclo di materiali utilizzati per le varie componenti. Test statici, simulazioni 3D e prove su pista hanno infine permesso di ottimizzare le prestazioni in gara. Il veicolo è stato costruito ex novo, con un design sviluppato in collaborazione con il Centro Europeo di Modellismo Industriale, il centro di formazione fondato negli anni ’80 da Giorgetto Giugiaro.

Al secondo posto, con 740 punti, si è classificato il team composto dall’ITS Mobilità Sostenibile e dall’ITS Greentech/Energia Piemonte, che ha puntato sull’ottimizzazione e il riutilizzo di un veicolo esistente, riducendo sprechi e costi. Il prototipo di questa squadra si è distinto per il miglioramento del telaio, della trasmissione e del motore elettrico, oltre alla realizzazione di supporti stampati in 3D che hanno consentito di integrare in modo ottimale i sistemi di propulsione e controllo del veicolo, garantendo un layout più efficiente e compatto. Un ulteriore elemento innovativo è stato il sistema di telemetria integrato, che ha permesso di monitorare in tempo reale temperatura, giri motore e prestazioni.

Terzo classificato, con 710 punti, il team dell’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi Sangallo di Terni (TR), già vincitore dell’edizione dell’anno scorso, e che per la partecipazione 2025 ha puntato su un approccio altamente ingegneristico con la realizzazione di una scocca in fibra di carbonio. L’obiettivo dell’ITT Allievi Sangallo era ottenere una struttura leggera ma resistente, migliorando le prestazioni aerodinamiche e la sicurezza del veicolo. La scocca è stata realizzata con tecniche avanzate, tra cui applicazione di resine e materiali strutturali, con finiture curate nei minimi dettagli per garantire un design aerodinamico e accattivante, ispirato alle hypercar. Il progetto è stato realizzato anche all’insegna del riciclo, riutilizzando e adattando componenti funzionanti di telaio, avantreno e retrotreno provenienti da un veicolo realizzato in precedenza.

EWIVA PER LE NUOVE GENERAZIONI: FORMAZIONE, COMPETENZE E CULTURA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

La prima edizione della Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile targata Ewiva ha dimostrato che la capacità di innovare in modo sostenibile nasce dalla passione e dalla creatività dei giovani talenti, unite a solide competenze e specializzazioni, che rappresentano un patrimonio per il futuro dell’industria nel nostro Paese. Ewiva crede fermamente nell’importanza di iniziative come SEL3C4RS, che offrono agli studenti l’opportunità di acquisire competenze tecniche e trasversali concrete, permettendo loro di confrontarsi direttamente con le sfide della mobilità del futuro.

L’edizione 2025 della gara ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea, dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), dell’Unione Industriali di Torino (Area Education), dell’Unione Industriali di Cuneo e di SIMTUR, a testimonianza del valore educativo e dell’importanza strategica della competizione nel promuovere la mobilità sostenibile.