La Protezione Civile di Corneliano d'Alba: anni di impegno e solidarietà

Questo è un anno speciale per la Protezione Civile di Corneliano d'Alba, che celebra due importanti anniversari: il decimo anno dalla nascita dell'associazione e il venticinquesimo anniversario della nascita della Protezione Civile nel nostro paese. Due traguardi che rappresentano non solo un importante momento di riflessione, anche di orgoglio per l'intera comunità che ha visto crescere, con impegno e dedizione, un gruppo di persone pronte a intervenire al servizio della sicurezza e della solidarietà.

Dal 2015 l'associazione non ha mai smesso di essere un punto di riferimento per la comunità, lavorando con passione per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di calamità naturali, eventi straordinari o altre situazioni di emergenza.

In questi dieci anni, la Protezione Civile, ha messo in campo numerose iniziative di formazione, esercitazioni e attività di supporto alla cittadinanza, con un impegno costante anche nella prevenzione dei rischi. Grazie a questa dedizione, l'associazione è riuscita a crescere, coinvolgendo nuovi volontari e diventando sempre più capillare nel proprio operato.

Se da una parte il decimo anniversario dell'associazione è un traguardo significativo, non possiamo dimenticare che la Protezione Civile, a Corneliano d'Alba, compie quest'anno 25 anni di attività. Nel 1999, infatti, è nata la Protezione Civile a livello comunale, e da allora il paese ha potuto contare su un’organizzazione sempre pronta e ben strutturata per affrontare le emergenze.

In occasione di questi importanti anniversari, vogliamo fare un sentito ringraziamento a chi ha fatto parte della Protezione Civile di Corneliano, e in particolare salutare il volontario Lorenzo Cane, per il prezioso supporto, altresì un benvenuto a Elena, nuova volontaria.

Auguriamo a tutti un futuro di solidarietà, impegno e successi, e che la Protezione Civile di Corneliano continui a crescere al servizio della nostra amata terra.

Il presidente, Claudio Isnardi