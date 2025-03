L’abbraccio di Santa Vittoria d’Alba a monsignor Marco Brunetti

Chiamati ad essere testimoni di speranza. È l’invito di monsignor Marco Brunetti al termine della Santa Messa, celebrata domenica 16 marzo nella chiesa di Maria Vergine Assunta, a Santa Vittoria d’Alba.

Il vescovo di Alba ha parlato in una parrocchia gremita da famiglie, dai fedeli, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adriana Dellavalle e dalle associazioni locali con in testa il gruppo degli Alpini, segno di comunione e della volontà di camminare insieme. La funzione religiosa è stata animata dalla cantoria in grande spolvero, che ha accompagnato con canti la liturgia della II domenica di Quaresima in cui il Vangelo di Luca presentava la Trasfigurazione di Cristo.

La visita pastorale si era aperta sabato 15 marzo nella chiesa di Santa Paola in frazione Cinzano, tra fede, preghiera e la volontà di continuare a mettere in rete percorsi di impegno comune.