Nicolò Bertano e Gabriele Viada del Duo Guión trionfano nel Concorso strumentistico “Città di Giussano”

Grande successo per il Duo Guión alla 29ª edizione del Concorso strumentistico nazionale “Città di Giussano”, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Giussano. Il duo, composto da Nicolò Bertano (chitarra) e Gabriele Viada (fisarmonica), ha conquistato il Primo Premio Assoluto della competizione.

Nicolò Bertano, originario di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), studia al Conservatorio di Lucca sotto la guida del M° Giampaolo Baldini, mentre Gabriele Viada, di Cuneo, prosegue la sua formazione presso il Conservatorio di Aosta con il M° Ezio Ghibaudo. La loro straordinaria intesa musicale e la maestria interpretativa hanno conquistato la giuria del concorso, portandoli a ottenere prestigiosi riconoscimenti.

Oltre al Primo Premio Assoluto, il Duo Guión ha ricevuto una borsa di studio del valore di €2.500 offerta dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. Inoltre, si è aggiudicato il premio della categoria Musica da camera, con una borsa di studio di €700. A questi si aggiunge anche il premio della sezione "Il Progresso", con una borsa di studio di €250 offerta dalla ditta Chemetall di Giussano. Inoltre, Nicolò Bertano ha partecipato al concorso anche nella categoria "Chitarra", vincendo il Primo Premio con 97/100 e aggiudicandosi una borsa di studio di €500.

Grazie a questa straordinaria affermazione, il Duo Guión avrà l'opportunità di esibirsi in un concerto presso l'auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, un evento che sarà programmato nei prossimi mesi. Questo riconoscimento non solo premia il talento dei due giovani musicisti, ma conferma anche l'importanza del concorso "Città di Giussano" come trampolino di lancio per giovani talenti nel panorama musicale nazionale.