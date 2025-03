Novello: al via l'allestimento del nuovo sportello Bancomat della Banca d'Alba

In un contesto in cui oltre un milione di piemontesi vive in comuni già colpiti o a rischio di desertificazione bancaria, In una situazione in cui il 63% dei comuni piemontesi è privo di sportelli bancari, l'avvio dei lavori per l'installazione di uno sportello Bancomat della Banca d'Alba a Novello rappresenta una notizia positiva per la comunità locale. Questo sportello sarà integrato nell'edificio della scuola situato in via Giordano, offrendo ai cittadini un accesso comodo e diretto ai servizi bancari.​

Il sindaco Marco Pallaro ha espresso la sua soddisfazione per questo importante traguardo: "Ringrazio la Banca d'Alba e l'amministrazione precedente per aver portato avanti la convenzione. Questo sportello rappresenta un servizio fondamentale per un piccolo comune come il nostro, garantendo ai cittadini l'accesso a operazioni bancarie essenziali senza doversi spostare nei centri limitrofi."​

L'inaugurazione del nuovo sportello Bancomat è prevista entro la fine di aprile, offrendo così ai residenti di Novello una maggiore autonomia nelle operazioni finanziarie quotidiane.​