Ricomincio da me, strumenti pratici per una genitorialità consapevole: a Bra la rassegna firmata Rete Mamma

Un percorso per le madri, i padri, e per una società che voglia supportare concretamente la genitorialità. Nel corso di quattro serate tra aprile e maggio, Ricomincio da me intende creare una sempre maggiore consapevolezza attorno alle sfide che i neo-genitori devono affrontare, rivolgendosi sì alle donne e alle mamme, ma anche a papà, familiari, titolari di aziende, imprenditori e a tutta la rete di potenziale supporto.

Come normalizzare e affrontare le emozioni legate al diventare madre? Come promuovere nel mondo del lavoro le proprie competenze, maturate grazie alla maternità? Perché e con quali strumenti gestire autonomamente le proprie finanze? Come diventare consapevoli delle risorse e dei servizi del territorio a partire dall'espressione dei propri bisogni come genitori?

Rassegna targata Rete Mamma, Ricomincio da me è un ciclo di incontri a ingresso libero e gratuito, strutturato per acquisire competenze e strumenti concreti, utili ad affrontare le tante sfide che la genitorialità porta con sé. Quattro incontri pensati non solo per le donne rinate madri- che ancora oggi si trovano a gestire la maggior parte del carico pratico, mentale ed emotivo derivato dal lavoro di cura- ma anche per i padri, i datori di lavoro e per tutte le persone che intendono supportare i genitori in modo informato, rispettoso delle difficoltà e dei bisogni emersi.

Si inizia venerdì 4 aprile (ore 20.30) con il primo appuntamento dal titolo “Nuovi equilibri dopo la maternità: trovare forza in se stessi e nella coppia”. Interverranno la Dott.ssa Patrizia Garofano, psicologa, psicoterapeuta e trainer del team Me First® e la Dott.ssa Valentina Francesca Minniti, psicologa e sessuologa clinica. Nel corso della serata, si forniranno elementi di self coaching, indicazioni su possibili strategie di gestione/ripartizione del carico della genitorialità e spunti per adattarsi al nuovo assetto, come singoli e come coppia.

enerdì 11 aprile (ore 20.30) si affronterà il tema “Rientro a lavoro dopo la maternità: valorizzare le competenze acquisite con la maternità e come inserirle in un curriculum”. Gestione del tempo e delle risorse, organizzazione, autocontrollo, pianificazione sono solo alcune delle competenze che la maternità fa emergere in una donna. Come si possono raccontare in un colloquio, al rientro sul lavoro o in un cv? Come utilizzarle al meglio per reinventarsi lavorativamente? Le relatrici Dott.ssa Annalisa Spedicato, HR Manager e Dott.ssa Laura Racca, specializzata di Politiche Attive del lavoro presso Granda Lavoro - Ascom Bra affronteranno questi punti nel corso di una serata di impronta spiccatamente pratica, che vuole supportare operativamente le madri nella preparazione di contenuti utili a promuoversi in ambito lavorativo.

Si continua, poi, venerdì 9 maggio (ore 20.30), con il workshop “Budget di famiglia: strumenti per una migliore gestione dell’economia familiare”. La Dott.ssa Giulia Grignani e la Dott.ssa Marta Andrate- consulenti ed educatrici finanziarie, founder di Kermasofia srl impresa sociale- forniranno ai partecipanti consigli utili e pratici per gestire il budgeting personale o familiare, con l'obiettivo di creare risparmio. Durante la serata, verrà proposta un'attività pratica sotto forma di gioco educativo, in cui sperimentare in modo simulato cosa può succedere alle nostre finanze in un mese tipo, tenendo conto di entrate, uscite e imprevisti.

La rassegna si conclude sabato 17 maggio (ore 10), con l'appuntamento “Rete Mamma ascolta: un incontro per conoscersi e dialogare insieme intrecciando fili e relazioni”. Insieme al team del Direttivo di Rete Mamma, faciliterà l'incontro la Dott.ssa Alessia Allocco, psicologa-psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale. L'intento è aprire uno spazio di confronto sincero, libero da giudizi e pregiudizi, attraverso differenti strumenti- immagini o albi illustrati, ad esempio-e attività di coinvolgimento. Un dialogo a più voci, dove le famiglie possono portare la propria esperienza ed esprimere le proprie necessità, anche in termini di desiderata nei confronti di un'associazione come Rete Mamma, che si propone di fare da ponte tra genitori, professionisti e rete di supporto.

Patrocinati dal Comune di Bra, gli incontri si terranno presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale Giovanni Arpino (Largo della Resistenza, Bra). Per agevolare la partecipazione delle famiglie, sarà disponibile un servizio gratuito di babysitting a cura delle educatrici di "Baby Parking Ohana” (Ohanababyparking@gmail.com) presso la sede UISP “Palestrina Pellizzari” in Via Mercantini 9, a pochi metri dalla Sala Conferenze. I posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro tre giorni prima dei singoli appuntamenti attraverso il modulo presente a questo link.

Rete Mamma APS è un ente del terzo settore che, attraverso attività di volontariato, mira ad accorciare la distanza tra le famiglie e le figure del settore materno-infantile, per promuovere una genitorialità consapevole.

“La nostra missione è quella di creare un ponte di dialogo tra famiglie ed esperti del materno-infantile. L’obiettivo è di fornire strumenti ed informare i genitori durante la gravidanza, nel post parto e nei primi anni di vita dei bambini” afferma Valentina De Ciechi, Presidente dell'associazione. “Con Ricomincio da me di quest'anno abbiamo voluto farlo nel modo più concreto possibile, coinvolgendo professionisti in grado di fornire spunti pratici e strumenti utili per la gestione delle sfide quotidiane”.

La rassegna è stata resa possibile grazie al contributo di Fondazione CRC, che ha finanziato il progetto. Un ringraziamento speciale va, inoltre, a Dimar S.p.A. e Studio Dentistico Massano, i cui contributi hanno supportato l'iniziativa.

E' possibile restare aggiornati sulla rassegna e sui singoli appuntamenti seguendo le pagine social Instagram (@retemamma) e Facebook (@Rete Mamma).