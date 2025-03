Stasera ad Alba un confronto su famiglia, lavoro e ruolo delle donne nella società

La Consulta Pari Opportunità organizza un importante incontro nell’ambito della rassegna Non solo marzo 2025, un ciclo di eventi dedicato alle tematiche della parità di genere e dell’inclusione sociale. L’appuntamento, dal titolo “Famiglia, donna e lavoro: un equilibrio possibile?”, si terrà martedì 18 marzo alle ore 21.00 presso la Sala Riolfo ad Alba. L’obiettivo è quello di approfondire le sfide legate alla conciliazione tra vita professionale e familiare, dando voce a esperti e rappresentanti del mondo del lavoro.

Ad aprire la serata sarà Silvia Moglia, presidente della Consulta Pari Opportunità, mentre il ruolo di moderatrice sarà affidato alla giornalista Francesca Angeleri. Tra i relatori interverranno Renato Cogno, esperto di lavoro e coesione sociale per IRES Piemonte, Nadia Arena, HR Administrator di Infineum Italia Vado Ligure, Alice Tardivo, sindacalista delle Ferrovie dello Stato, Annalisa Spedicato, rappresentante della Rete Mamma, e Daniela Balestra, esponente di Confartigianato Cuneo.

L’incontro si propone come un’opportunità di confronto per analizzare le difficoltà e le prospettive di chi, ogni giorno, si trova a bilanciare l’impegno lavorativo con le responsabilità familiari. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e offrirà spunti di riflessione su possibili soluzioni per promuovere un modello di conciliazione più equo e sostenibile.