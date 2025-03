Basket Eccellenza: la Under 15 della PF Farigliano alle final four di Coppa!

Trasferta vittoriosa sabato per i ragazzi del 2010 della PF Pallacanestro Farigliano sul difficile campo del PalaCus di Torino.

La PF parte forte nel primo periodo e, con un parziale di 16-27, indirizza subito la gara. Il secondo quarto continua sulla falsariga del precedente e i fariglianesi vanno negli spogliatoi sul punteggio di 25-42. Il terzo periodo è delicato: i “gatti rossi” perdono l'inerzia e Torino si avvicina pericolosamente fino al -8.

Dopo 30' si va all'ultimo riposo sul 47-55. La PF vuole chiudere la gara e inizia l'ultimo periodo con uno strepitoso parziale di 0-14, conquistando una meritata vittoria per 62 a 79.

Con questo risultato, Farigliano strappa l'ultimo pass per le Final Four di Coppa di Eccellenza chiudendo la seconda fase al secondo posto del girone. «Un traguardo incredibile per una piccola società del territorio come la nostra, che è riuscita a passare davanti a squadre storiche e blasonate», commenta soddisfatto il presidente Gianluca Sappa.

Il prossimo avversario, da affrontare nella serie al meglio di tre delle semifinali, sarà Basket Genova.

PF. Avico, Taricco, Porro, Massano, Scarano, Bianciotto, Carotti, Revelli, Romana, Marenco. All. Bittner, Giachello.