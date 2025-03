Una bella festa per Sonia dopo il rientro dai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics

Torino ha ospitato dall'8 al 15 marzo 2025 i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, un evento straordinario che ha dimostrato, ancora una volta, il potere dello sport nel favorire inclusione, solidarietà e pari opportunità per le persone con disabilità intellettive. Tra i protagonisti di questa edizione, spicca il nome di Sonia Sechi che ha conquistato due splendide medaglie di bronzo nella specialità dello snowboard.

Un risultato importante per l'atleta che ha affrontato con determinazione le sfide delle competizioni internazionali, dimostrando grande talento e passione per lo sport. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atleti provenienti da 100 delegazioni, impegnati in 8 discipline sportive.

Questa sera, martedì 18 marzo 2025, la scuola di ballo Imperial Dance di Cuneo ha voluto festeggiare il successo di Sonia con una serata speciale con gli insegnanti Anna, Ilaria ed Eros. Sonia, orgogliosa delle sue medaglie, si è presentata con la tuta ufficiale della squadra italiana; durante la serata, le sono stati consegnati un mazzo di fiori e una maglietta commemorativa per il decimo anniversario della scuola di danza.

Anna, insegnante della scuola, ha espresso la sua gioia per il risultato ottenuto da Sonia e ha voluto sottolineare il legame speciale che si è creato tra la campionessa e la comunità della danza sportiva: “... sono orgogliosa del risultato ottenuto da Sonia. È una ragazza piena di energia e determinazione e questo lo dimostra anche quando balla con il gruppo di Danza Sportiva di Amico Sport. Amo il clima di unione e solidarietà che si respira tra di loro, accettando i difetti e i pregi di ciascuno. C'è una bellissima motivazione da parte di tutti e i ragazzi ci regalano immense soddisfazioni. Ballare con loro è un’esperienza speciale e io stessa mi diverto moltissimo con la mia amica Marie, mamma di Sonia: siamo unite dalla passione e dall’entusiasmo di far divertire questi ragazzi.”

Anche Ilaria, insegnante della scuola, ha voluto omaggiare Sonia con parole di stima e affetto: “... vedere Sonia sul podio con due medaglie di bronzo è stata un'emozione incredibile. È una ragazza straordinaria, sempre sorridente e piena di voglia di fare. Il suo impegno nello sport è ammirevole, così come la sua passione per la danza. Ogni volta che viene a trovarci all'Imperial Dance è un momento di gioia per tutti noi”.

Eros ci ha raccontato il rapporto speciale che ha con Sonia, nato quasi dieci anni fa: “... conosco Sonia da quasi 10 anni e mi fa sempre molto piacere quando partecipa alle nostre feste o viene a scuola accompagnata dalla mamma . Lei ha un’energia contagiosa e quando la vedo a qualche serata nei locali o alle feste estive dove partecipiamo, un ballo con lei lo faccio sempre molto volentieri. Sonia adora la bachata e devo dire che in questi anni ha migliorato moltissimo. Quando la vedo ballare in pista, su di lei regna sempre il sorriso.”

“Ringrazio tantissimo Anna, Ilaria ed Eros per i bellissimi fiori e per la maglietta dei 10 anni della scuola. Grazie anche a Marina con cui parlo tantissimo" conclude Sonia "... mi piace molto ballare, mi diverto tantissimo quando vengo alle loro feste e quando ballo nelle varie serate di musica caraibica. Il ballo, come lo sport, mi ha regalato tante emozioni e nuovi amici, e questa serata resterà tra i miei ricordi più belli”.