Oltre 100 studenti del Bonelli di Cuneo a lezione di educazione finanziaria in Banca di Caraglio

Oltre 100 studenti e studentesse delle classi quarte e quinte dell’ITC Bonelli di Cuneo nelle giornate di venerdì 14 e martedì 18 marzo sono stati accolti dalla Banca di Caraglio presso la sede centrale di piazza della Cooperazione 1 a Caraglio, nell’ambito di un progetto di educazione finanziaria promosso dall’istituto di credito cooperativo. La Banca ha coinvolto gli studenti in un momento di confronto con i propri responsabili di area sui diversi aspetti del mondo bancario. Le aree Crediti, Finanza, Sistemi di Pagamento ed Estero e la filiale sono state le tappe principali del percorso dei ragazzi che hanno anche avuto modo di approfondire le peculiarità e la storia del “Palazzo del Fucile”.

“Siamo lieti di aver accolto nuovamente gli studenti dell’ITC Bonelli di Cuneo per questa iniziativa di educazione finanziaria – dichiara Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio –. Crediamo, infatti, che la conoscenza del mondo bancario, del sistema di credito cooperativo e delle sue dinamiche sia un elemento fondamentale per la crescita consapevole dei giovani, futuri protagonisti dell’economia del nostro territorio. Con questo progetto, da un lato, abbiamo voluto offrire ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità concreta di confronto con i nostri professionisti e, dall’altro, abbiamo rinnovato il nostro impegno a favore della formazione delle nuove generazioni, rafforzando il legame tra l’istituto e la comunità. L’obiettivo è quello di consolidare questa iniziativa come un punto di riferimento stabile nel percorso di crescita degli studenti, offrendo loro conoscenze pratiche e spunti di riflessione utili per il loro futuro professionale e personale”.

Dopo l’ottimo riscontro avuto nel novembre 2023, in questa seconda edizione la banca ha rinnovato l’appuntamento con ancora maggiore entusiasmo, ampliando i contenuti proposti e rendendo l’esperienza sempre più coinvolgente per gli studenti. Accolti nella Sala Soci dai vertici della Banca, i partecipanti alle visite sono stati suddivisi in gruppi e hanno incontrato i responsabili degli uffici per una breve presentazione delle attività e delle peculiarità delle diverse aree di competenza dell’istituto. Al termine si sono cimentati in un simpatico quiz per testare, in un clima informale, ciò che hanno appreso durante la giornata.