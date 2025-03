Al Teatro Civico di Caraglio lo spettacolo "Lottavano così come si gioca"

Sabato 22 marzo 2025 alle ore 21 al Teatro Civico di Caraglio (CN) andrà in scena lo spettacolo LOTTAVANO COSÌ COME SI GIOCA di e con Luca Radaelli, per la regia di Laura Curino. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Invito di Lecco.

‘Lottavano così come si gioca’ è una storia che ricorda con nostalgia l’avventura delle lotte e delle occupazioni e con lucidità la deriva della lotta armata. Uno spettacolo di narrazione e canzoni per fare luce su un periodo dipinto quasi sempre a tinte fosche e che è dedicato a una generazione che, forse, non ha perso del tutto.

Siamo negli anni Settanta, quelli che tutti conosciamo come gli anni di piombo. L’ambientazione è una cittadina di provincia dove un gruppo di ragazzi cresce in modo spensierato nonostante stiano vivendo uno dei periodi storici più violenti per l’Italia.

“Non so chi abbia coniato l’espressione ‘anni di piombo’. Fatto sta che questa etichetta si è appiccicata addosso alla mia adolescenza. Fino quasi a farmi sentire in colpa di essere cresciuto proprio in quegli anni e di avere riso e amato e gioito, in quegli anni, anni di morti ammazzati”. Il piombo di quegli anni non era solo quello delle pallottole, ma anche il grigio della nebbia, che in quegli anni copriva Milano, e il materiale che si usava nelle rotative per i giornali: la vera scenografia di un periodo in cui si leggeva e si discuteva moltissimo".

A raccontare questa storia sono una variopinta galleria di personaggi che narrano di anni in equilibro tra la sorridente nostalgia per la giovinezza, la passione e lo slancio per le lotte civili e politiche, la paura per la violenza e la gioia di aver attraversato un momento esaltante carico di energia rivoluzionaria.

‘Lottavano così come si gioca’ è una storia che ricorda con nostalgia l’avventura delle lotte e delle occupazioni e con lucidità la deriva della lotta armata. Uno spettacolo di narrazione e canzoni (De André, Lolli, Guccini, Gaber, Stormy Six) per fare luce su un periodo dipinto Comune di Caraglio Comune di Busca Comune di Dronero quasi sempre a tinte fosche e che è dedicato a una generazione che, forse, non ha perso del tutto.