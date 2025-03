Al via martedì 25 febbraio la Stagione 2025 del Conservatorio Ghedini di Cuneo: venti concerti aperti e gratuiti e dieci Masterclass con grandi nomi internazionali

Partiranno ufficialmente martedì 25 febbraio i “concerti del martedì” del Conservatorio Ghedini di Cuneo, nuova proposta ideata per la Stagione Artistica 2025, che si sostanzierà di venti concerti aperti al pubblico e dieci Masterclass riservati a studenti e interessati. Il concerto inaugurale - dedicato ai 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina – si terrà nella chiesa del Sacro Cuore e vedrà esibirsi nella celebre “Missa Papae Marcelli” il coro del progetto Palestrina diretto da Flavio Becchis.

“La stagione artistica non è soltanto un calendario di eventi ma una proposta culturale ampia e inclusiva che mira a coinvolgere pubblici di tutte le età, dai bambini ai giovani fino agli appassionati e ai neofiti – ha detto il presidente Mattia Sismonda -. Ogni evento rappresenta un momento per diffondere la musica, arricchire la vita culturale del territorio e promuovere un dialogo tra tradizione e contemporaneità”.

“Grazie alla dedizione dei docenti, del personale e degli studenti, il Conservatorio si propone di continuare a promuovere l’arte e la cultura musicale, contribuendo a creare un ambiente sociale e culturale sempre più vivace” ha concluso Sismonda.

Il calendario degli eventi

Per la nuova stagione l’idea è di istituire un appuntamento fisso – appunto, quello del martedì - con gli appassionati di musica, connotando sotto il profilo musicale una serata della settimana nella quale in provincia sono solitamente poco numerosi gli appuntamenti di intrattenimento.

I concerti si svolgeranno principalmente a Cuneo nella sede del Ghedini in via Roma 19. La programmazione vivrà momenti di particolare intensità nei mesi primaverili, poi s’interromperà per l’estate e riprenderà a settembre e ottobre. A novembre avrà luogo il tradizionale concerto di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 al teatro Toselli.

A questo link è possibile scaricare il libretto di presentazione della Stagione.

Luciani: "Anche una Masterclass sull'ansia da palcoscenico, problema reale"

“Sono molto soddisfatta del programma di questa nuova stagione e non vedo l’ora arrivi il primo appuntamento ‘del martedì’: sarà sicuramente una bella stagione” commenta anche la direttrice del Ghedini, Deborah Luciani.

“Quest’anno si è partiti già a marzo con alcune esecuzioni dedicate ai bambini, tra cui la rappresentazione del Carnevale degli Animali nella trascrizione di Massimo Data che ha visto impegnati ben sette docenti della nostra struttura – continua Luciani -. Il programma prevede poi appuntamenti che vadano a coprire tutte le epoche della musica, dal barocco all’elettronica, in appuntamenti che cercheremo di realizzare anche in diretta streaming, sempre con l’aiuto degli studenti”.

Importante, secondo Luciani, anche lo spazio dedicato alle Masterclass: “Abbiamo coinvolto anche importanti docenti in arrivo dall’estero e cercato di realizzare proposte incentrate su strumenti tradizionalmente non così conosciuti. Importante anche l’incontro tenuto da Federica Righini sull’ansia da palcoscenico: i nostri ragazzi subiscono la pressione e lo vediamo negli esami, che è naturale ma che se non controllata rischia di rovinare non solo l’esibizione in sé ma anche il rapporto con la musica. Suonare è bellissimo e se esistono tecniche utili a ridurre l’impatto dell’ansia è giusto conoscerle”.

Ed è proprio l’idea dell’avvicinare i giovani strumentisti a quella che sarà una possibile carriera professionistica nel settore che s’impronta anche un altro appuntamento, in programma per il 26 maggio al Palazzetto dello Sport di Cuneo – e poi in replica a Busca, Mondovì e Saluzzo -: la rappresentazione della Nona Sinfonia di Beethoven, che coinvolgerà centinaia di coristi e un’orchestra e metterà a fattor comune gli sforzi di tutti i conservatori piemontesi (quindi anche Torino, Novara e Alessandria). “I ragazzi sperimenteranno così il funzionamento di una produzione artistica vera e propria nella sua ampiezza e complessità” conclude Luciani.