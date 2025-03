La radicale Alice Depetro in sciopero della fame per la liberazione di Alberto Trentini

La segretaria di Radicali Cuneo Alice Depetro è in sciopero della fame per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela.

“Anche noi aderiamo al digiuno a staffetta – dichiara Depetro in una nota – con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul tema. Trentini è illegalmente detenuto dal regime di Maduro, abbandonato anche dalle istituzioni italiane. Da quando è stato fermato Trentini non ha potuto ricevere nessuna visita, nemmeno consolare. Eppure, in Italia c’è ancora chi crede che il Venezuela sia un Paese libero e democratico. Non possiamo voltarci dall’altra parte".