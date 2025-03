Patto Civico diventa associazione provinciale: vernissage domenica 30 marzo a Fossano

Il Patto Civico diventa associazione provinciale con l’intento di acquisire sempre maggiore peso nell’area moderata di centrodestra. All’insegna dello slogan “Continua qualcosa di buono. Inizia qualcosa di nuovo”, domenica 30 marzo, nella sala Barbero del castello degli Acaja, a Fossano alle ore 10, ci sarà il vernissage.

Sperimentato con successo a Mondovì nel 2016 in occasione delle elezioni amministrative che portarono all’elezione di Paolo Adriano, il Patto è stato riproposto con analogo risultato dall’attuale sindaco Luca Robaldo alle comunali del 2022. Il progetto ha poi superato i confini monregalesi per diventare “Patto Civico per la Granda” alle elezioni del Consiglio provinciale del 29 settembre dello scorso anno.

Anche in questo caso si è trattato di un successo con l’elezione di quattro su dodici consiglieri provinciali, Ivana Casale, Pietro Danna, Silvano Dovetta e Vincenzo Pellegrino.

Non si può omettere che – sempre sulla scorta di questo modello – è nata in occasione delle regionali dello scorso giugno la Lista Cirio, che ha portato una cospicua dote di consensi al presidente della Regione Alberto Cirio. La transizione (indolore) da Azione alla Lista Cirio – complice il ritorno di Enrico Costa in Forza Italia – è stata anche questa un trionfo, con l’elezione a furor di preferenze del sindaco di Busca, Marco Gallo, attuale assessore regionale alla Montagna.

La nascita di un’associazione è propedeutica a meglio raccordare le iniziative sul territorio ma soprattutto ad irrobustire la componente moderata del centrodestra depotenziando analoghe iniziative civiche nell’area di centrosinistra. Lista Cirio e Forza Italia, dunque, sempre più sinergiche (per quanto distinte) con l’obiettivo di colpire unite in fase elettorale.

Lo sguardo è rivolto ai municipio delle 7 sorelle della Granda, ma in modo particolare al capoluogo di provincia, che il Patto Civico non fa mistero di voler conquistare. Ancora da definire l’organigramma dell’associazione anche se – a prescindere di chi sarà chiamato a guidarla - il leader è indubitabilmente l’attuale presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo con la benedizione (nel senso etimologico del termine “dire bene”) di Costa e Cirio.