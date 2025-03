Personale sanitario del 118 via dalla Città della Salute di Torino, il Nursind: "Ci appelliamo alla regione, i professionisti meritano più rispetto"

"Con una delibera Il Commissario di Città della Salute butta fuori il personale del 118 dal 01 giugno 2025". Così il Nursind, con una nota, denuncia la situazione in cui si trovano numerosi infermieri nel torinese.



"Che questa possa essere una soluzione alle tante criticità di una convenzione per la gestione di questo personale in scadenza il 31.05.2025 e che non sta in piedi, più volte l'abbiamo detto, nessuno lo mette in dubbio ma che lo si voglia fare in questo modo non è né accettabile né condivisibile - scrivono dalla segreteria regionale del sindacato -. Un'operazione di questo tipo, trattasi di programmazione, non può non coinvolgere la regione e il sindacato e prevede notevoli fattori di tipo economico oltre che giuridico. Stiamo parlando di oltre 500 infermieri che dovrebbero transitare da una azienda ad un altra e che non riguarda di certo solo città della salute ma altre 3 aziende sedi di centrali operative, con regole, comportamenti e applicazione degli istituti contrattuali non uniformi. Più volte abbiamo chiesto l apertura di un tavolo per superare una convenzione che riteniamo inapplicabile ma non con atti unilaterali. Anche lo stesso commissario che aveva già scritto ad azienda zero nei giorni scorsi, nella delibera parla della necessità di un accordo tra le parti, non specificando, quali parti. Certamente non senza la regione e il sindacato. Non è ammissibile che in un sistema regionale di natura programmatorio ognuno viaggi per conto proprio".



"Ci appelliamo pertanto alla regione - concludono dal NurSind -. Questi professionisti meritano più rispetto poichè al netto della considerazione del neo commissario, anche in queste condizioni, hanno continuato a mandare avanti il servizio. Ci aspettiamo e chiediamo una tempestiva convocazione altrimenti saremo costretti ad attivare azioni di protesta regionale con il coinvolgimento attivo di questi professionisti che non possono essere scaricati in questo modo e con queste modalità".

LA REPLICA DELLA REGIONE

Nella serata di ieri è arrivata una prima risposta dall'assessorato regionale alla sanità.

"Lette le dichiarazioni di NurSind, ribadisco ancora una volta la ferma volontà della Regione Piemonte e mia di risolvere quanto prima, e in modo positivo, la questione degli infermieri, e più in generale del personale, delle 4 sedi di centrale operativa del 118, professionisti al servizio dei cittadini piemontesi per garantire la loro salute nell’emergenza – urgenza. Ed è per questo motivo che assicuro, fin da ora, che in un percorso di condivisione con tutte le parti coinvolte, apriremo un tavolo di concertazione sul 118 per confrontarci costruttivamente sull'argomento" - ha dichiarato Federico Riboldi, Assessore regionale alla Sanità.