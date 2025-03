Torna il "Dardanello incontra": a Farigliano primo appuntamento dedicato al basket

Venerdì 21 marzo 2025 a Farigliano si terrà il primo appuntamento del ‘Dardanello Incontra’ di quest’anno: sarà dedicato al basket. Alle ore 16.30, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Meo Sacchetti, scenderà in campo per un allenamento con i giovani della ‘Pallacanestro Farigliano’. Alle ore 21, presso la Biblioteca cittadina, si racconterà a due grandi firme del giornalismo sportivo italiano, componenti della giuria del premio ‘Dardanello’: il presidente onorario Roberto Beccantini, già capo della redazione sportiva de ‘La Stampa’, e Fabio Monti, penna del ‘Corriere della Sera’. Il saggio ‘Il mio basket è di chi lo gioca’, pubblicato da ADD editore, costituirà la traccia di base di una chiacchierata che toccherà la concezione di gioco di Sacchetti, ma anche il suo approccio alla vita e allo sport. Un’occasione imperdibile per appassionati di pallacanestro, studenti e giovani autori.



È giunto, infatti, il momento di svelare una nuova sorpresa che l’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ riserva a tutti gli appassionati di sport e narrazione: sarà proprio il basket la disciplina protagonista dell’edizione 2025 del concorso giornalistico ‘Dardanello Giovani’. Di anno in anno, la giuria ha gettato il guanto di sfida a studenti delle Secondarie di secondo grado (tra i 14 e i 19 anni) ed a giovani autori, dai 20 ai 30 anni, invitandoli a calarsi ogni volta in un universo differente della competizione agonistica: dal ciclismo, con cui l’iniziativa debuttò nel 2018, al tennis, tema che segnò l’ultima edizione, in omaggio al grande momento del movimento italiano della racchetta. In mezzo, si è parlato di volley, della leggenda a cinque cerchi, del ‘Circo bianco’, di calcio e di balòn, storia e tradizione della provincia di Cuneo. Nel 2025 si approda dunque al basket, il mito americano che ha coinvolto con il suo fascino legioni di appassionati.

Luca Dardanello, membro del Consiglio direttivo dell’associazione ‘Dardanello’, rileva a riguardo: «Il 15 gennaio 1891 l’insegnante di ginnastica James Naismith - commenta il nipote di Piero Dardanello - scrisse le regole di un gioco nuovo, in grado di tenere in allenamento gli atleti di football nei mesi invernali. Da allora la pallacanestro ha saputo imporsi come uno degli sport più praticati al mondo, ed ha fatto innamorare intere generazioni con i suoi miti e le sue storie. Oggi le luci della ribalta sono per le stelle dell’NBA, ma non solo: lo dimostrano i numeri di una disciplina che, anche in Italia, ha fatto breccia con oltre 1.300 club e tante squadre leggendarie, dall’Olimpia Milano alla Virtus Bologna, dalla Pallacanestro Varese alla Reyer Venezia. Sempre cinque contro cinque, alla ricerca del guizzo giusto».



L’iniziativa è rivolta, in particolare, alle studentesse e agli studenti della scuola Secondaria di secondo grado della provincia di Cuneo ed ai giovani ‘under 30’ di tutta Italia. Gli elaborati saranno vagliati da una giuria di professionisti di prestigio, presieduta dal direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, e formata da Pier Bergonzi (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’), Roberto Beccantini (presidente onorario del premio ‘Piero Dardanello’), Fabio Monti (premio ‘Piero Dardanello’ alla carriera 2018), Massimo Mathis (responsabile della redazione di Cuneo de ‘La Stampa’), Gianni Scarpace (condirettore di ‘Provincia granda’) e Corrado Avagnina (direttore de ‘l’Unione Monregalese’). Grazie al ‘Dardanello Giovani’ i partecipanti avranno l’opportunità di essere valutati da esperti del settore, ma anche di divertirsi e approfondire la passione per lo sport e per il giornalismo, sempre nel ricordo dell’eredità professionale di Piero Dardanello e della sua abilità nello scovare giovani talenti.



I concorrenti dovranno scegliere una delle cinque tracce e svilupparla in un elaborato inedito (formato testo, audio, video o webdoc) in lingua italiana di massimo 3.000 battute di lunghezza (o 5 minuti di durata). Sono ammesse partecipazioni di gruppo. Il termine ultimo per la consegna è lunedì 14 novembre 2025; i lavori dovranno pervenire all’indirizzo e-mail segreteria@associazionedardanello.it oppure via posta ordinaria presso Esedra, via Torino 43, 12084 Mondovì (CN). Per ulteriori dettagli è possibile scaricare e consultare il bando disponibile sul sito dell’associazione culturale ‘Piero Dardanello’. Il concorso, per l’ottavo anno consecutivo, beneficia del supporto della Banca Alpi Marittime e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.