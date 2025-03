Volley A2M. Provaci, Cuneo! Parte la rincorsa alla SuperLega: tutti i numeri della regular season

La pallavolo maschile di serie A2 sta per entrare nella parte più interessante della stagione. Dopo 26 giornate si è chiusa domenica scorsa 16 marzo la stagione regolare e nel prossimo fine settimana incominceranno le sfide incrociate dei Quarti di Finale play-off. A fare da spettatrice interessata sarà la Tinet Prata di Pordenone, capace di agguantare la posizione regina al termine della prima parte di campionato.

Affacciati alla finestra, i friulani aspetteranno la vincente della super sfida tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo (4ª) ed Evolution Green Aversa (5ª), ripetizione dell'ultima giornata. L'altra semifinalista scaturirà dagli scontri tra Brescia (2ª) e Aci Castello (7ª) e Ravenna (3ª) contro Siena (6ª).

Nei prossimi giorni andremo a vedere come in casa Cuneo ci si appresta a vivere la coda di stagione. Un post season che la squadra di Matteo Battocchio affronta con una forma fisica e psicologica invidiabile: il campo dimostrerà se Sottile e compagni saranno uomini da play-off, tutt'altra cosa rispetto la regular. Le premesse ci sono, le potenzialità eccellenti.

Ma con quali numeri i piemontesi hanno chiuso la prima parte di campionato? Tutti in crescendo.

Non scordiamoci il cammino della squadra di Matteo Battocchio, che ha visto i piemontesi affrontare quasi l'intero girone di andata con un ragazzo in campo nel ruolo di opposto titolare: un giovane, Davide Brignach, che fino a pochi mesi prima giocava in serie B. Brignach ha fatto benissimo: al termine delle 8 partite nelle quali è sceso in pianta stabile nel sestetto di partenza, Cuneo era seconda con 17 punti, solo 1 in meno della capolista Brescia. Poi è entrato Pinali ed alla fine dell'andata la MA Acqua S.Bernardo ha chiuso con 24 punti all'attivo (4ª posizione).

Nel girone di ritorno la squadra piemontese ha totalizzato 25 punti, uno in più rispetto la prima parte: quello più prezioso nell'ultima giornata in quel di Aversa, che ha permesso a Sottile e compagni di chiudere a quota 49punti, relegando i campani in quinta posizione.

STATISTICHE DI SQUADRA

Nella stagione regolare Cuneo ha scritto a referto 1680 punti, quinta squadra miglior realizzatrice del torneo, con un media di 15,85 a set. 130 gli aces totali (6ª) con 573 ricezioni perfette (quelle cioè finiscono perpendicolarmente sulle mani del palleggiatore): è stata la terza squadra con la miglior ricezione dietro ad Aversa e Macerata. In attacco, la percentuale di Cuneo è stata del 46% (9ª posizione), con 229 muri messi a segno (5ª).

CLASSIFICHE INDIVIDUALI

Il migliore di Cuneo è stato Karli Allik, 16° del campionato con 350 punti personali su 103 set disputati. Il migliore del torneo, invece, Matheus Motzo di Aversa con 599 colpi vincenti su 106 set. Al 25° posto troviamo Felice Sette (310 punti su 105 set), poi 32° Lorenzo Codarin con 280 punti su 106 set, 35° Marco Volpato (272 su 102) e 53° Giulio Pinali che ha totalizzato 188 punti personali. Ma attenzione, perché l'opposto emiliano ha giocato solo 58 set e dunque la sua è da considerarsi una percentuale notevole. Chiude Davide Brignach in 59ª posizione con 168 punti su 74 set disputati: anche in questi caso davvero niente male.

ATTACCHI VINCENTI

Tra i cuneesi il top scorer è stato ancora l'estone Allik, 18° della classifica con 282 punti (a vincere sempre Motzo, con 524). 24ª posizione per Felice Sette (265), 35° Marco Volpato con 206 punti, 36° Codarin (205), 44° Pinali con 161 e 53° Brignach con 137 punti. Anche in questo caso, per gli ultimi due occorre tener conto del numero ridotto di set disputati.

ACES

Nella speciale classifica degli uomini che hanno messo a frutto il maggior numero di servizi vincenti, tra i cuneesi brilla sempre Karli Allik, terzo della graduatoria del campionato con 49 aces. Il battitore più prolifico del torneo è stato Kristian Gamba della Tinet Prata di Pordenone con 54. Bisogna scendere al 33° posto per trovare un altro cuneese: Codarin ha messo a segno 21 aces. 38° Felice Sette con 19, 48mi Pinali e Brignach con 12 ed infine Daniele Sottile e Marco Volpato, 72mi con 7 battute vincenti a testa.

RICEZIONI PERFETTE

Manco dirlo, miglior ricettore di Cuneo il libero Domenico Cavaccini, 5° assoluto con 189 perfette. Palma di miglior ricettore della regular season va a Totò Rossini di Aversa con 228. Le due bande di Cuneo hanno ottenuto, rispettivamente Felice Sette l'8ª posizione con 176 ricezioni ++ e 15° Allik con 158.

MURI

I due centrali di Cuneo si sono dimostrati buoni muratori: 5ª posizione per Codarin con 61 blocks (miglior realizzatore Stefano Mengozzi del Fano con 77) e 7ª per Marco Volpato con 60. Più indietro Felice Sette (16° con 26 muri), 64mi Brignach e Allik (19), 69° Sottile (18) e 78° Pinali con 15 muri vincenti.

CENTRALI

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha la miglior coppia di giocatori nel ruolo, senza se e senza ma. Lorenzo Codarin ha vinto la speciale classifica con un indice positivo di attacco di 0.76% (61.1% di attacchi vincenti, mentre Marco Volpato ha chiuso al quinto posto con indice 0.67% (28.57% in attacco).

SCHIACCIATORI

Le mani pesanti del campionato. Quelle di Cuneo hanno chiuso la regular season con il 10° posto finale di Karli Allik, che ha registrato un indice di 0.90% e l'attacco al 44.55% (migliore della classifica ancora Kristian Gamba della Tinet con indice 1.14, attacco 50.86%), poi Fekice Sette 25° con 0.78 (41.09%), 40° Giulio Pinali (0.49 44.60%) ed infine Davide Brignach con indice 0.43 e attacco del 40.18%.

Questi i numeri che hanno caratterizzato la stagione regolare. Che danno certamente l'indicazione di come Cuneo sia cresciuta in questi cinque mesi di torneo, ma che da domenica saranno completamente resettati: parte un altro torneo, un'altra storia. Per la quale il finale resta tutto da scrivere.