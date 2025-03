A Cherasco ultimo appuntamento con la rassegna “D’accordi musicali”: in concerto il Duo Parrino

Domenica 30 marzo alle ore 17, nella chiesa di San Gregorio di Cherasco ultimo appuntamento con la rassegna “D’accordi musicali”, progetto co-finanziato dalla Fondazione Crc, che ha visto collaborare per la prima volta le città di Cherasco e di Dogliani in una alternanza di domeniche a concerto. Chiuderà la rassegna di concerti una lezione d'ascolto tenuta dalla professoressa Mariacarla Cantamessa.

Stefano Parrino al flauto traverso e Francesco Parrino al violino in “Variazioni senza tema” proporranno brani di Amadeus Mozart, Bartolomeo Campagnoli, Alessandro, Franco Donatoni e Paolo Gasparin.

Stefano e Francesco Parrino, collaborano musicalmente da sempre, essendo fratelli oltre che colleghi; solisti a livello internazionale, sono plurilaureati in prestigiose istituzioni musicali e universitarie europee, e si sono esibiti in importanti teatri e sale da concerto in Austria, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Ecuador, Estonia, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Perù, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia, ottenendo riconoscimenti entusiastici sia dal pubblico che dalla critica.

I loro repertori spaziano dal ‘700 alla musica contemporanea, con particolare attenzione alla letteratura ottocentesca e alla scoperta di partiture inedite e di compositori ingiustamente dimenticati. Entrambi sono anche impegnati insegnanti e attualmente fanno parte dello staff docente del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como e “Antonio Vivaldi” di Alessandria.

Hanno collaborato come solisti con diverse compagini orchestrali: Orchestre di Aarad e Kosice, Filarmonica di Torino, Orchestra della Provincia di Catanzaro, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra da camera “Gli Armonici”, Orchestra da camera “Bartolomeo Bruni”, Orchestra da camera “Stesichoros”, Orchestra Sinfonica Rossini, Orchestra Sinfonica di San Remo, Orchestra Accademica della Filarmonica di San Pietroburgo, Symphonia della Royal Academy of Music di Londra, Bellagio Festival Orchestra, Orchestra della Svizzera italiana, Orchestra Sinfonica “Arturo Toscanini”.

Hanno realizzato numerose prime registrazioni mondiali per le case discografiche Stradivarius e Brilliant Classics come solisti (Friedrich Kuhlau, Saverio Mercadante, Henri Vieuxtemps), solisti con orchestra (Giorgio Federico Ghedini, Gian Francesco Malipiero), in duo con pianoforte (Louis Spohr, Leo Ornstein, Alexander Goedicke) e in trio (Bohuslav Martinů, Nino Rota).

Appuntamento domenica 30 marzo, ore 17, ingresso libero. Si consiglia la prenotazione allo 0172427050.