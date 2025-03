ABCibo Scuola alimentare a Dogliani per parlare di erbe selvatiche

ABCibo Scuola alimentare: un nome, un programma per la serie di eventi in calendario a Dogliani, presso la Bottega del vino, che si trova in piazza San Paolo, 9. E aggiungiamo ingresso libero.

La filosofia di fondo è dettata dall’associazione Contadini delle Langhe che, in collaborazione con Slow Food Langhe Dogliani Carrù, ha organizzato appuntamenti mensili per conoscere filiere agricole, potature, api, grani antichi, orti, coltivazioni e un botto di altra roba wow.

A fine serata verrà offerta una piccola degustazione di prodotti, perciò eccovi le date da segnare in agenda: giovedì 20 marzo, ore 20.30, sarà presente l’azienda agricola Cascina Garbianotto per parlare di erbe selvatiche, invito al riconoscimento e alla riscoperta delle erbe spontanee e loro utilizzo; relatrice Antonella Mathis.

Infine giovedì 3 aprile, ore 20.30, sarà presente il Forletto per parlare della pecora delle Langhe, l’allevamento di una razza in via di estinzione e la caseificazione di un formaggio raro: la tuma; relatrice Valentina Allasia.

Dai temi presentati, ne vale davvero la pena.