Alba: cosa sono e come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)? Come funzionano? Quali sono gli incentivi per aderire e come si può fare?

Per rispondere a questi ed altri interrogativi il Comune di Alba ha organizzato un incontro aperto agli amministratori locali, alle imprese e ai cittadini nel corso del quale interverrà il dottor Stefano Dotta dell’Envipark di Torino, consulente della Fondazione CRC proprio sul tema delle CER.

A seguire si alterneranno le testimonianze di tre CER del territorio: don Valerio Pennasso della CERS di Rodello, Daniele Demaria della CER del Roero e Lorenzo Cane della CERS Alba, Langhe e Roero.

L’appuntamento è venerdì 21 marzo alle ore 20,45 in sala Riolfo nel cortile della Maddalena.