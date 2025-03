Andreeva vince Indian Weels grazie a... James. LeBron: "Felice di aver aiutato"

(Adnkronos) -

Mirra Andreeva è la nuova regina di Indian Wells. La tennista russa, ad appena 17 anni, ha battuto la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in tre set nella finalissima del Masters 1000 californiano. Andreeva ha poi rivelato uno dei suoi segreti, dichiarando di essere stata ispirata, prima di entrare in campo, da un'intervista di LeBron James, cestista americano e stella dei Los Angeles Lakers.

"Stavo ascoltando un'intervista di LeBron James dove diceva che un grande campione cerca di essere al 100% mentalmente,anche se non si sente al 100% fisicamente", ha detto Andreeva in conferenza stampa, "ho cercato di fare la stessa cosa in campo e di comportarmi come una delle leggende dello sport".

LeBron ha apprezzato le parole di Andreeva e ha risposto pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: "Congratulazioni Mirra! Felice di aver aiutato, ma onestamente, sei riuscita a fare tutto questo da sola! Tutto il tuo duro lavoro, la tua energia e la tua dedizione al tuo mestiere. Continua così!", è stato il messaggio del campione NBA.