Auxilium Saluzzo chiude al primo posto la A2 del Volo; nel master del volo di tiri giovanili non deludono i giocatori del club saluzzese

Per la specialità volo, ancora una giornata vincente, per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nel campionato A2. Nella penultima giornata della regular season, il team saluzzese, sui difficili campi di Aosta, ottiene e realizza una bella vittoria. Un successo che si è concretizzato nel terzo ed ultimo turno di gioco, nel quale la formazione saluzzese, con due successi ed un pareggio, concludeva vittoriosamente la partita sul risultato di 13 a 11.

Sabato prossimo 22 marzo, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, osserverà il turno di riposo, in attesa di conoscere gli avversari per la seconda fase del campionato, fase di promozione ed in caso di successo di accedere alla final four.

Seconda tappa del Master Nord Ovest dei tiri, che si è tenuto al bocciodromo saluzzese ed enviese, riservata agli under 15/18/21, in evidenza i portacolori dell’Auxilium Saluzzo.

Dopo due giornate, negli under 15 al comando Alessandro Beretta nel tiro di precisione, mentre nel progressivo terzo Federico Rainero, quinta Greta Buniva. Negli under 18, nel tiro di precisione in testa Nicolò Buniva, seguito da Matteo Macario e Francesco Costa. Nel progressivo, al primo posto Nicolò Buniva, davanti a Francesco Costa, mentre in sesta posizione, si piazza Matteo Macario.

Nella terza categoria, sconfitta nella prima di campionato per 6 a 10 contro Enviese. Martedi 18 marzo, incontro casalingo contro la Beccaria Scarnafigi. Nel prossimo fine settimana del 22 e 23 marzo, si terrà a Savigliano, il primo stage nazionale femminile, con la convocazione di due giocatrici del club saluzzese: Serena Traversa ed Angelica Setti. Domenica 23 marzo, si terrà presso il bocciodromo saluzzese, la selezione provinciale ai campionati italiani a coppie di categoria C. Per la specialità petanque, nella Serie A, sconfitta casalinga contro una cinica Biarese: risultato finale di 16 a 6, per i forti avversari, con i padroni di casa che realizzavano i sei punti, nel quarto turno di gioco, per merito di Nicolò Moine, Luca Nervi e Massimo Francioli. Prossimo appuntamento, sabato 29 marzo, ore 14,30, nel derby contro la Costigliolese. Per la seconda categoria, successo contro Vita Nova per 7 a 3: mercoledi 19 marzo, incontro casalingo contro Marene. Domenica 23 marzo, inizierà il campionato juniores; l’Auxilium Saluzzo, dopo aver osservato il turno di riposo al mattino, giocherà nel pomeriggio, contro la Costigliolese.