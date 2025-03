Bandiere a mezz’asta per la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”

Oggi, 18 marzo 2025, sulla facciata del palazzo provinciale, così come su tutti gli altri edifici pubblici d’Italia, il tricolore e la bandiera dell’unione europea vengono esposte a mezz’asta, per rendere omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita a causa dell’epidemia di Covid.

Esattamente cinque anni fa, infatti, il 18 marzo 2020, i camion dell’esercito portavano via da Bergamo centinaia di bare con defunti destinati alla cremazione, un’immagine indelebile rimasta simbolo di questa tragedia: per questo motivo, dal 2021 la data odierna è stata scelta per celebrare la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”.

“Nella ricorrenza istituita in loro memoria – afferma il presidente della Provincia, Luca Robaldo – il mio ricordo va innanzitutto alle tante persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus, e ai loro familiari. Ma allo stesso tempo, non possiamo dimenticare il personale sanitario che quell’epidemia ha messo a dura prova, facendo risaltare le grandi doti umane di tanti professionisti che hanno garantito il conforto, la cura e la presenza a chi non poteva avere accanto i propri cari, e i tantissimi volontari che, ad ogni titolo, hanno consentito alle nostre Comunità di continuare a vivere”.

In Granda le vittime totali del Covid sono state quasi 1600.