Concluso con successo il Progetto di Educazione Finanziaria 2025 della Banca Alpi Marittime

Si è concluso con grande partecipazione il progetto di Educazione Finanziaria 2025, promosso da Banca Alpi Marittime nei mesi di febbraio e marzo, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza finanziaria e promuovere una gestione responsabile delle risorse economiche tra le nuove generazioni.

L’iniziativa ha coinvolto 21 Istituti scolastici e 1.151 studenti di scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado, offrendo percorsi formativi, incontri con esperti e strumenti pratici per affrontare al meglio le sfide economiche quotidiane.

I temi trattati hanno spaziato dalla pianificazione del budget personale alla comprensione degli strumenti bancari e finanziari, fino alla prevenzione dei rischi legati al sovraindebitamento.

Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di crescita della famiglia, è stato illustrato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente e sono stati approfonditi argomenti quali investimento, indebitamento, protezione e previdenza, sia perché sono fortemente collegati fra loro sia perché tutti riguardano la possibilità di programmare una vita.

Gli incontri sono stati tenuti da alcuni dipendenti di Banca Alpi Marittime che sono intervenuti presso le scuole con incontri di due ore per alcune mattinate di formazione, orientando gli studenti secondo uno

schema identificato in: “impegno, desiderio, guadagno, spesa consapevole e risparmio” ed hanno visto anche l’importante intervento del Presidente Domenico Massimino.

La chiusura del progetto non segna però la fine dell’impegno di Banca Alpi Marittime in questo ambito. Sono già in fase di pianificazione nuove iniziative per ampliare la diffusione della cultura finanziaria e rendere sempre più consapevoli le nuove generazioni delle proprie scelte economiche.

«Banca Alpi Marittime partecipa con orgoglio a queste iniziative in quanto riteniamo che l’educazione finanziaria sia un elemento essenziale per garantire maggiore consapevolezza, autonomia e sicurezza a tutte le persone in ambito finanziario e per realizzare questo obiettivo, la presenza nelle scuole è un momento assolutamente importante. La grande partecipazione e l’interesse dimostrato dagli Istituti che hanno aderito al nostro Progetto - dichiara Giuseppe Peirotti, Direttore Generale di Banca Alpi Marittime - conferma la validità di iniziative come questa. Banca Alpi Marittime è già al lavoro per sviluppare nuove attività di formazione finanziaria, con l’obiettivo di raggiungere un numero ancora maggiore di persone e rafforzare la cultura economica nel territorio dove opera. Il Progetto di Educazione Finanziaria e un’iniziativa impegnativa a livello di organizzazione e attuazione, ma che ha regalato a tutti i partner grandi soddisfazioni e ci consente di poter contribuire in modo concreto e di metterci al servizio della nostra Comunità. Ringrazio i dirigenti e tutti gli insegnanti per aver aderito al nostro progetto formativo e, ancor più, ringrazio gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità ai nostri incontri e chiaramente tutti i nostri collaboratori che si sono impegnati in questa importante attività».

«Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei partecipanti, segno che l’educazione finanziaria è un tema sempre più sentito. Conoscere le basi della gestione economica - ha dichiarato Domenico Massimino, Presidente della Banca Alpi Marittime - è fondamentale per costruire un futuro più sicuro e consapevole. Riteniamo che l’educazione finanziaria e la consapevolezza sulla sostenibilità siano fondamentali per la formazione di giovani responsabili, in grado di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Il successo di questa iniziativa – ha concluso il Presidente – è il risultato di uno sforzo collettivo che dimostra il nostro impegno continuo per contribuire positivamente alle comunità in cui operiamo e che ci impegna anche in futuro a dare continuità all’iniziativa».