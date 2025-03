Costigliole Saluzzo, l'evento di formazione per giovani ciclisti "Regole e competizioni" è stato un successo

Sabato 15 marzo il Comitato Provinciale FCI Cuneo ha organizzato, presso il Salone Polivalente "Giuseppe Allegra" di Costigliole Saluzzo (CN), un incontro dedicato alla formazione dei giovani atleti cuneesi che si affacciano per la prima volta al mondo delle gare su strada.

Il Presidente del CP Cuneo FCI, Sergio Barale ed il consiglio direttivo (Luca Gautero, Dino Rea, Valeria Ciulla e Lorenzo Buratto) hanno “radunato” atleti ed esperti per un prezioso momento di confronto e formazione; un'iniziativa che possiamo definire "sperimentale", nata da un'idea del gruppo di lavoro appena insediatosi nel Comitato Provinciale di Cuneo. Mai prima d'ora, infatti, era stata proposta una giornata di istruzione dedicata a chi si approccia per la prima volta alle competizioni su strada. Hanno partecipato all’evento circa 25 atleti, in rappresentanza delle società Gabetti-Ardens, Esperia Piasco, Vigor Cycling Team.

L'obiettivo del progetto è aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle/i ragazze/i delle categorie Esordienti FCI (M/F) ed Allievi (M/F) che si affacciano per la prima volta al mondo delle gare su strada; durante la giornata sono stati trattati temi riguardo alle regole di condotta da seguire durante le competizioni e gli allenamenti, includendo riferimenti alle principali norme del Codice della Strada.

Nozioni importanti, soprattutto per quei giovanissimi che passeranno da gare in circuiti chiusi a percorsi più articolati, con tratti di strada impegnativi sia dal punto di vista plano-altimetrico che sotto l'aspetto dell'architettura stradale.

Gli interventi hanno riguardato le principali figure di riferimento che gestiscono la gara e garantiscono la sicurezza degli atleti. Sergio Barale, dopo aver fatto gli onori di casa, ha parlato del Direttore di Corsa e di come questo ruolo si interfaccia con gli atleti durante la gara al fine di garantirne l'incolumità. Dino Rea e Jose Massa hanno illustrato le funzioni delle Scorte Tecniche e del personale ASA, spiegando l'importanza delle segnalazioni lungo il percorso. Elisa Dabbene (Giudice di Gara Nazionale Elite) ha illustrato i Regolamenti ed i comportamenti corretti da adottare in gara, con particolare attenzione ad alcuni passaggi fondamentali per le gare di queste categorie, come le Green Zone, i riforminenti e la prova rapporti. Infine Daniele Piacenza (ViceCommissario del Comando di Polizia Locale Città di Cuneo) ha spiegato le norme fondamentali del Codice della Strada che riguardano chi utilizza la bicicletta, fornendo spunti interessanti per adottare comportamenti sicuri durante gli allenamenti.

Tutti gli interventi sono stati accolti con grande entusiasmo dai ragazzi, che hanno partecipato attivamente all’evento, rivolgendo numerose domande ai relatori. Questo ha favorito un vivace scambio di informazioni, essenziale per imparare a muoversi in sicurezza e con consapevolezza sulla strada in bicicletta. Molto apprezzata anche la modalità interattiva di apprendimento proposta: ogni tema trattato è stato infatti accompagnato da un quiz, con le domande proiettate su un maxischermo. I ragazzi, suddivisi in squadre estratte a sorte, hanno risposto ai quesiti utilizzando un'applicazione, rendendo l'esperienza coinvolgente e stimolante. Per loro il primo trofeo dell'anno mentre a tutti i partecipanti è stato consegnato l'attestato di partecipazione ed un gadget offerto dal CP Cuneo FCI. La giornata si è conclusa con un ricco rinfresco offerto da “Lo Spaccio degli Occhiali” di Fossano, che ha messo a disposizione anche due buoni sconto estratti a sorte tra i partecipanti.

L'iniziativa, che ha avuto luogo per la prima volta in Italia in questa occasione, è stata accolta con grande entusiasmo dai partecipanti. Il Presidente del CR Piemonte FCI, Massimo Rosso, ha espresso il proprio apprezzamento, sottolineando l'importanza di questo momento di formazione. Rosso ha evidenziato come eventi di questo genere siano essenziali per sensibilizzare le nuove generazioni sulla sicurezza stradale e per favorire un approccio sempre più consapevole e responsabile.

Visto il successo ottenuto, iniziative di questo genere verranno riproposte in futuro anche a livello regionale, con l'obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di giovani ciclisti, contribuendo così alla diffusione di una cultura della sicurezza nelle competizioni ciclistiche.