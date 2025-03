Couponing, la via consolidata per spendere meno

In principio, infatti, le promozioni erano disponibili esclusivamente in formato cartaceo e per trovarle era necessario fare incetta di quotidiani e riviste.Bisognava ritagliare i talloncini e presentarli presso il punto vendita, per poter acquistare il prodotto corrispondente a un prezzo ridotto.

Questo accadeva nel nostro Paese, dove i coupon sono arrivati solo negli anni 90, ed erano riservati esclusivamente alla spesa alimentare. Ma negli Stati Uniti, questo "fenomeno" è iniziato molto, ma molto prima.

I primi tagliandi, infatti, risalgono alla fine dell'800, e precisamente al 1887, quando Coca Cola decise di dare inizio ad una nuova era nel campo del marketing e della pubblicità, introducendo i coupon sconto. I buoni di risparmio arrivavano per posta, oppure venivano distribuiti a mano, e davano la possibilità alle persone di ricevere, gratuitamente, un bicchiere della nuova bibita. Il successo fu clamoroso, e da quel momento, tutte le aziende, piccole o grandi, hanno utilizzato questa tecnica, per far conoscere i propri prodotti e incentivare le vendite.

Ovviamente, i tempi sono cambiati, e adesso i coupon sono ampiamente diffusi in tutto il mondo, abbinati a prodotti di ogni genere, dagli alimentari fino all'abbigliamento o agli articoli hi-tech. Ma prima di arrivare a questo, c'era un enorme ostacolo da superare.

Eh si, perchè anche quelli che erano i mezzi di informazione "canonici" stavano mutando, e la stampa, in particolare, stava evolvendo verso una forma differente. I quotidiani e le riviste hanno iniziato ad essere sempre meno diffusi, e le persone hanno cominciato ad informarsi utilizzando computer, smartphone e motori di ricerca.

Con l'avvento di internet, dunque, i coupon hanno rischiato di scomparire, proprio perché stavano diminuendo le vendite della carta stampata. E così, anche gli amatissimi talloncini hanno dovuto "cambiare aspetto", e si sono evoluti in un formato più accessibile, quello digitale.

Perché se all'inizio, con i talloncini che si trovavano all'interno dei giornali, era possibile avere accesso ad un numero limitato di articoli in promozione, adesso, invece, grazie ai codici sconto online si riesce ad avere davvero di tutto. Ci sono coupon validi persino per l'acquisto di biglietti aerei e soggiorni in hotel, oppure anche per comprare farmaci da banco, gioielli, biancheria per la casa, cosmetici e tanto altro ancora.

In ogni caso, qualunque sia il formato, il couponing rimarrà sempre la maniera più semplice e comoda per spendere meno.