Crema pasticcera in polvere: ecco perché può essere letale

(Adnkronos) - La crema pasticcera istantanea in polvere è un elemento fondamentale di molte cucine. Basta aggiungere acqua e riscaldare, e la miscela in polvere di amido di mais e aromi si trasformerà in un delizioso dessert. È difficile immaginare qualcosa di più inoffensivo. Ma può nascondere un lato oscuro e potenzialmente letale.

Come ricorda infatti la Bbc, il 18 novembre 1981, nella fabbrica Bird's Custard nell'Oxfordshire, una tramoggia di polvere traboccò e la nube che ne uscì esplose, ferendo 9 persone rimasero. Sono state fortunate, visto nel 1919 48 persone, tra cui un bambino, persero invece la vita a causa di un'esplosione in un impianto per amido di grano a Cedar Rapids, Iowa, che rase al suolo parte della città. “L'esplosione principale è sembrato che sollevasse gli edifici e tenerli in sospeso per un momento, lasciandoli poi cadere con il loro stesso peso”, scrisse in seguito un osservatore. Nel 1977 si verificarono a Westwego, New Orleans, Louisiana, una serie di esplosioni a catena che coinvolsero diversi silos per il grano. Nell’incidente morirono 35 persone.

Ma anche nel nuovo millennio le esplosioni di polvere, di varie sostanze, hanno continuato a mietere vittime: nel 2014, 97 persone sono morte a causa dell'incendio della polvere in una fabbrica di Kunshan, in Cina. Nel 2022, un rapporto di settore ha contato 50 esplosioni di questo tipo a livello globale, anche se non tutte riguardavano prodotti alimentari.

Ma come può l'impasto di un semplice dessert causare una carneficina? In tutte le esplosioni di polvere ci sono alcuni fattori comuni. La polvere deve essere composta da una sostanza infiammabile: questo significa che la sabbia, composta da minerali come la silice, è al sicuro. Ma la farina, l'amido di mais, lo zucchero, la polvere di carbone, la plastica in polvere e la polvere di alluminio possono tutti bruciare, il che significa che se vengono trasportati in aria, il rischio di un'esplosione devastante aumenta.

Questo perché, sospese in una nuvola, tutte queste particelle hanno un'enorme superficie esposta all'ossigeno. Il che le rende rapide nella combustione. Se alcune di esse si riscaldano fino all'accensione - e in ognuno di questi casi è stata coinvolta una fonte di calore come l'attrito o l'elettricità statica - l'incendio può diffondersi quasi istantaneamente al resto della nube. Come un mucchio di coriandoli incendiati in un camino, la polvere sospesa brucia velocemente.

Se guardiamo un cucchiaio di amido di mais o di crema pasticcera in polvere, è quasi impossibile immaginarlo come un motore di distruzione. Ci sono però situazioni in cui si può incontrare questa chimica pericolosa nella vita reale, al di fuori di una fabbrica di crema pasticcera o di un silos di farina.

Le feste in cui la polvere colorata, spesso amido di mais, viene sparata sulla folla, ispirate alla festa indù dell'Holi, sono eventi popolari in primavera. Nel 2015, in un parco acquatico di Taiwan, l'amido di mais colorato spruzzato sul pubblico di un concerto ha preso fuoco, provocando un vortice in cui sono rimaste ferite più di 500 persone. Venti persone sono poi morte a causa delle ferite riportate.

La direzione del parco ha dichiarato di non essere a conoscenza della possibilità di incendi esplosivi dovuti alle nuvole di amido di mais. In effetti, le polveri colorate sono spesso vendute con etichette che le indicano erroneamente come non infiammabili, come ha scoperto un team di scienziati nel 2023, quando ha testato le qualità combustibili di varie polveri.