Fiorentina, la coreografia contro la Juve costa cara: maxi multa dal giudice sportivo

(Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto 50mila euro di multa alla Fiorentina perché i suoi tifosi prima del match con la Juventus hanno esposto una coreografia contenente l'espressione 'Juve m***a.' nel settore denominato 'Curva Ferrovia' e "per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Inoltre il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 29esima giornata ha squalificato per un turno 10 giocatori: Dele Alli e Nico Paz (Como), Alessandro Bastoni (Inter), Ederson (Atalanta), Hernani (Parma), Santiago Castro (Bologna), Aaron Martin (Genoa), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia), Matias Vecino (Lazio), Yunus Musah (Milan).