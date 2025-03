In tanti a Magliano Alfieri per l’ultimo saluto al dottor Gianni Bertolotto: "Medico d’altri tempi, siamo qui per gratitudine"

Una grande folla ha seguito oggi, martedì 18 marzo, i funerali del dottor Gianni Bertolotto, medico maglianese stimatissimo, stroncato domenica scorsa da un infarto.

Di famiglia originaria di Govone, figura conosciuta ad Alba come nel Roero e in Langa, il dottor Bertolotto rappresentava il medico “d’altri tempi”, per la professionalità e competenza, ma anche e soprattutto per la disponibilità che dimostrava nei riguardi dei suoi pazienti.

Tantissime le testimonianze di chi ha beneficiato dei suoi interventi e dei suoi consigli.

Durante la santa messa, concelebrata da don Emiliano Rabellino e don Edoardo Olivero, quest’ultimo lo ha ricordato nell’omelia con commosse parole di ringraziamento: “Siamo qui per gratitudine verso una persona che, direttamente o indirettamente, ai nostri familiari ha donato le sue indubbie capacità di medico. Gli ammalati si mettevano volentieri nelle sue mani e lui si è sempre prodigato per tutti, senza differenze. Le sue giornate, le sue notti, le sue ferie erano in funzione dei suoi pazienti e siamo certi che ha operato il bene. Gianni Bertolotto non ha svolto una professione, ma una missione, e gliene siamo grati tutti”.

Davvero tante le dimostrazioni di vicinanza ai familiari e di rammarico per la scomparsa a soli 68 anni di un dottore che è lecito definire “straordinario”. Ne abbiamo raccolte alcune.

Giulia Adriano, sindaca di Magliano Alfieri.

"La notizia della scomparsa del dottor Bertolotto mi ha rattristato molto. Da primo cittadino la prima cosa che mi viene da dire è “grazie!”. Grazie a Gianni per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità e non solo. È stato un medico importante, uno di quelli che tutti chiamavano nel bisogno, perché sapevano che in qualsiasi caso il dottor Bertolotto sarebbe arrivato. Lo conoscevo bene, era una persona molto seria, ed è per questo che a volte, possedendo un’ironia tutta sua, sorprendeva con battute in tipico humor inglese, di persona intelligente. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze e mando un abbraccio ai familiari".

Gigi Carosso, ex sindaco di Magliano Alfieri.

"La prematura e inaspettata scomparsa del dottor Gianni addolora profondamente quanti lo hanno conosciuto e apprezzato come ottimo medico e sincero amico. Molti maglianesi gli devono la vita e tutti un ringraziamento speciale per la preziosissima e instancabile attività di medico di famiglia, nel senso più nobile della parola. Per Gianni un grato ricordo e un infinito grazie".

Giacomina Pellerino, ex sindaca di Magliano Alfieri.

"Non c’è arte più nobile dell’alleviare la sofferenza umana. A questo Gianni Bertolotto ha dedicato tutta la sua vita incondizionatamente. Continuo a sentir raccontare decine di episodi in cui il suo tempestivo e competente intervento è stato fondamentale. Spero che possa ritrovare in cielo tutto il bene fatto a tutti noi su questa terra".

Roberto Ponzio, avvocato albese.

"Con Gianni Bertolotto se ne va un medico di altri tempi. Alle indubbie e non comuni competenze professionali in campo diagnostico e terapeutico associava una incondizionata disponibilità a prestare assistenza al domicilio del paziente a ogni ora del giorno e della notte. Era benvoluto da tutti, anche per le doti umane che lo caratterizzavano".



Giulio Cortese, sindaco di Castagnito.

"Il dottor Gianni Bertolotto è stato un medico che ha dedicato tutta la sua vita per cercare di curare le persone mettendo la loro salute al primo posto e trovando sempre il tempo per tutti".



Diego Adriano, speaker radiofonico, direttore artistico di Radio Alba

"Gianni Bertolotto era il dottore della mia famiglia da sempre, quasi come ne facesse parte, e la sua scomparsa mi dispiace davvero tanto. La sua mamma fu la maestra di mio papà e negli anni si era creato fra noi un rapporto di stima, fiducia e amicizia. Si è sempre dimostrato disponibile, cercava di risolvere i problemi con grande competenza e partecipazione: una volta fui colpito da un’improvvisa altissima febbre mentre ero a Parigi. Lui mi diede per telefono i consigli giusti e appena tornai a casa, la sera stessa, venne a visitarmi. Meriterebbe un ricordo tangibile per tutto il bene che ha fatto, anche un monumento, perché no?".

Gianni Bertolotto lascia la moglie, la pediatria Piera Giacotto, figura altrettanto conosciuta e stimata in questo angolo di provincia, i figli Sara con Giacomo, Stefano con Viktoria e Simone; i nipoti Miriam, Beatrice, Isabella ed Emanuele; la cognata Benedetta e i cugini; poi Maria, Georgiana e tutti i dipendenti della struttura ricettiva Casta Hotel di Castagnito e della pizzeria che la famiglia possiede ad Alba da alcuni anni.

La salma è stata tumulata nel cimitero di frazione Sant'Antonio di Magliano Alfieri.