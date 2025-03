Nella città della Zizzola il primo torneo cittadino di calcio a sette tra club braidesi

Nato da un'idea del Presidente dell'Inter club Marco Carena e con l'impegno di Simone Catanzaro, Lorena Bettoni, Emanuela Mallamo, Luca Ferriguti, Luca Gentile, Marco Di Grazia ed Elena Bellocchia, un gran bel gruppo di lavoro amante dello sport, Domenica 23 Marzo scenderanno in campo quattro diverse “tifoserie” calcistiche in un torneo amichevole con un pensiero rivolto al sociale.

Ecco allora l'appuntamento di Bra a cui non mancare Domenica 23 Marzo 2025: sui campi della Sporgente, dalle ore 9,00 alle 18,00, saranno degna cornice dell'iniziative che vedrà i Club di Inter, Milan, Toro e Juventus darsi "amichevole battaglia" sull’onda del motto “+ Sport + Vita” a significare un messaggio importante legato ad AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ed al Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero legato alla prevenzione e tutela della vita a favore dei tanti pazienti in lista d’attesa per un trapianto.

Un appuntamento dove divertimento, passione sportiva e spirito sociale saranno di stimolo a dar spettacolo: da non mancare!