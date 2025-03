Neve al suolo fino a 100 centimetri sulle cime della Granda. Da domani torna il sereno

Già dal pomeriggio di oggi le condizioni meteo sono in deciso miglioramento e da domani tornerà a splendere il sole.

Gli ultimi accumuli di neve sopra i 1.800 metri sono di circa 30 centimetri, localmente anche di più. Stando ai dati di Arpa Piemonte, in alcune zone la neve al suolo supera i 100 centimetri in particolare sull'altipiano della Gardetta (2.337 metri) e sul Colle della Lombarda (2.305 m.). In località Limone Pancani, di poco sopra i 1.800 metri, di centimetri al suolo ce ne sono 87. A Ormea Stanti (1.928 metri) la stazione di Arpa Piemonte registra 93 centimetri.

Vi invitiamo a guardare in diretta live streaming quanta neve c’è ad Argentera, Pietraporzio e al santuario di Sant’Anna di Vinadio con iGate https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming