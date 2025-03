Nuovo appuntamento con il volley s3 per i più giovani della V.B.C. Valle Stura

Il fine settimana appena trascorso ha visto la V.B.C. Valle Stura protagonista su più fronti, con le squadre giovanili impegnate in partite combattute e in un concentramento di Volley S3 a Chiusa Pesio. Dall'importante vittoria dell'Under 22 Femminile contro il Volley Alto Tanaro, alle prove grintose dell'Under 12 Mista e dell'Under 10 Mista, fino al pomeriggio di festa e condivisione per i più piccoli: è stato un weekend ricco di emozioni e pallavolo.

Under 22 Femminile

Volley Alto Tanaro – V.B.C. Valle Stura 1-2 (25-22, 21-25, 23-25)

Lunga trasferta a Ceva per la nostra Under 22 Femminile, che ha affrontato il Volley Alto Tanaro in una sfida combattuta. Dopo aver perso il primo set, le ragazze della V.B.C. Valle Stura si sono riscattate con carattere, ribaltando il risultato e portando a casa una vittoria importante per 2-1.

Il commento di coach Valerio Bruno: “Partita fondamentale per noi, preparata bene e giocata alla pari punto a punto contro il Volley Alto Tanaro, una squadra davvero ben organizzata. Portiamo a casa una vittoria importantissima, soprattutto a livello di squadra. Adesso è fondamentale recuperare e tornare in palestra per proseguire il percorso: il lavoro non è ancora finito. Sono soddisfatto della risposta delle mie ragazze.”

Under 12 Mista

V.B.C. Valle Stura – Virtus Boves U12 0-3 (20-25, 16-25, 7-25)

Venerdì sera la nostra Under 12 Mista ha affrontato la seconda giornata della seconda fase, ospitando la forte formazione del Virtus Boves U12.Nonostante una buona prestazione nei primi due set, in cui i ragazzi e le ragazze della V.B.C. Valle Stura sono riusciti a reggere il gioco avversario, nel terzo set gli ospiti hanno preso il sopravvento, conquistando la vittoria.

Under 10 Mista

Villanova Volley – V.B.C. Valle Stura 2-1 (25-23, 27-25, 20-25)

Trasferta a Roccaforte Mondovì per la nostra Under 10 Mista, che ha affrontato la quotata Villanova Volley in una partita entusiasmante. Nonostante i primi due set persi di misura (23-25 e 25-27), le ragazze e i ragazzi della V.B.C. Valle Stura non si sono mai arresi, conquistando con determinazione il terzo parziale 25-20. Nel complesso, una prestazione davvero positiva contro una squadra ben organizzata, capace di effettuare costantemente tre passaggi.

Concentramento Volley S3

La V.B.C. Valle Stura è stata protagonista di un pomeriggio di sport e divertimento al concentramento di Volley S3, tenutosi ieri a Chiusa Pesio e organizzato dalla locale società Volley Chiusa Pesio. Con 13 giovani atleti, suddivisi in 4 squadre di secondo livello, e accompagnati da 5 allenatori, la squadra ha partecipato con entusiasmo a questa giornata dedicata alla pallavolo giovanile. L'evento ha visto la partecipazione, oltre che della società ospitante, anche di Libertas Borgo e Dronero Dragons, regalando a tutti i presenti un’esperienza di gioco e condivisione. Un sentito ringraziamento va al Volley Chiusa Pesio per l’ottima organizzazione e a tutte le società presenti per aver contribuito a rendere speciale questa giornata.