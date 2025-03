Paura per Tracy Morgan, malore al Madison Square Garden e poi ricovero in ospedale

(Adnkronos) - Il comico statunitense Tracy Morgan ha avuto un malore mentre assisteva a una partita di basket Nba a New York ed è stato ricoverato in ospedale. Le immagini dell'attore del 'Saturday Night Live' con un asciugamano in volto dopo aver vomitato a bordo campo sono state condivise online, generando sgomento e apprensione tra i fan. Morgan però ha poi rassicurato tutti dal letto di ospedale. "Sto bene ora", ha scritto, condividendo anche una foto.

Tracy Morgan si trovava a bordo campo del Madison Square Garden per assistere alla partita tra i New York Knicks e i Miami Heat quando si è sentito male e ha vomitato. A quel punto l'attore, da sempre grande fan dei Knicks e una presenza fissa al Garden, è stato portato via su una sedia a rotelle, con un asciugamano sul volto. Il match è stato sospeso per circa 10 minuti.

La stampa statunitense ha ricordato in queste ore i precedenti problemi di salute del comico 56enne che nel 2010 si è sottoposto a un trapianto di fegato e che nel 2014 è sopravvissuto a un grave incidente d'auto, in cui rimase ucciso il suo collaboratore James McNair. In quell'occasione Morgan rimase in coma per due settimane, e in seguito utilizzò per cinque mesi la sedia a rotelle e dovette imparare pian piano a tornare a parlare e camminare.

Questa volta però sembra che l'incidente al Madison Square Garden non sia niente di grave. Nel ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati l'attore ha chiarito: "Sto bene e i dottori dicono che si è trattato di un'intossicazione alimentare. Ho apprezzato come la famiglia del Madison Square Garden si sia presa così bene cura di me e devo ringraziare lo staff che ha dovuto pulire a terra". Poi ha scherzato: "Ma cosa più importante i Knicks hanno un bilancio di vittoria e zero sconfitte quando vomito in campo, forse dovrò rifarmi vivo durante i playoff".