Protezione civile e gestione delle emergenze: a Neive un incontro per volontari e amministratori di sei Comuni

La Protezione Civile al centro della prima grande iniziativa promossa dalla nuova Associazione Sindaci Sei in Langa, nata lo scorso settembre per dare una rappresentatività forte al territorio della bassa Langa del Moscato e del Barbaresco.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 marzo, quando l'Auditorium San Giuseppe di Neive ospiterà un incontro formativo sul tema “I piani di Protezione Civile e la gestione delle emergenze”, aperto a volontari, amministratori locali, tecnici e cittadini.

Il programma prenderà il via alle 9.15 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali. Alle 9.45, Daniele Quaranta, esperto della Technical Design di Cuneo e redattore dei Piani di Protezione Civile dei Comuni, guiderà una sessione di formazione rivolta ai gruppi di protezione civile. Seguirà un momento di confronto tra i presenti.

L’incontro coinvolge i Comuni aderenti alla convenzione di protezione civile: Treiso, Neive, Barbaresco, Castiglione Tinella, Mango e Neviglie. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento territoriale e sensibilizzare la comunità su un tema cruciale come la gestione delle emergenze.

Costituita il 27 settembre 2024 nel Comune di Treiso, l'Associazione Sindaci Sei in Langa nasce con l’intento di valorizzare e tutelare il territorio, riprendendo il marchio e la missione della storica comunità collinare. Il sodalizio, che non prevede un coinvolgimento istituzionale dei Comuni, riunisce i primi cittadini in un’azione condivisa per promuovere iniziative e coordinare interventi locali.

Il consiglio direttivo è guidato dal presidente Andrea Pionzo (Treiso), affiancato dal vicepresidente Bruno Penna (Castiglione Tinella) e dal segretario Alberto Cerrino (Trezzo Tinella). Ne fanno parte anche Mario Zoppi (Barbaresco), Damiano Ferrero (Mango), Paolo Piccinelli (Neive) e Corrado Benotto (Neviglie). Nell'Associazione Sindaci Sei in Langa sono coinvolti sette Comuni, ma in questo caso l’incontro riguarda sei territori perché Trezzo Tinella fa capo per la Protezione Civile all’Unione Montana Alta Langa.

"Informarsi sui piani di Protezione civile e capire come funzionano è fondamentale. È inutile dire che siamo tutti bravi a togliere il fango dopo un'alluvione, perché la prima cosa che bisogna padroneggiare è la burocrazia. Dobbiamo essere in grado di leggere i documenti, capirli e utilizzare i percorsi corretti", spiega il presidente dell'associazione Andrea Pionzo. "Parleremo di gestione delle emergenze e dei piani di protezione civile, con la presenza di volontari, amministratori e cittadini interessati. L’incontro è aperto a tutti".