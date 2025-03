Velox al semaforo di Demonte entro l'estate: multe per chi passa con il rosso

Demonte come Caraglio e Cuneo in corso IV Novembre. Entro l'estate verrà installato e attivato il rilevatore di velocità e per le infrazioni semaforiche al semaforo su via Divisione Cuneense e via Martiri e Caduti per la libertà.

“Nonostante nell'ultimo periodo non si siano più verificati episodi critici – spiega il sindaco Adriano Bernardi -, nel costante monitoraggio della viabilità, che con l'estate si intensifica per i passaggi dei turisti, abbiamo rilevato ancora numerose infrazioni. Molti non rispettano il rosso del semaforo, rischiando di causare i consueti problemi con i blocchi alla circolazione oltre alla sicurezza dei cittadini, così siamo corsi ai ripari”.



La delibera è stata approvata all'unanimità dalla Giunta comunale lo scorso 6 marzo tenuto conto delle premesse. I gravi disagi alla circolazione degli ultimi anni, infatti, hanno prima portato all'installazione del semaforo, destinato ad evitare la compresenza di mezzi pesanti nel centro, e ora a quella del velox.



Una misura necessaria in attesa della Variante, per cui sono stati avviati gli espropri dei terreni.

Dallo scorso agosto il semaforo funziona in modalità “giallo lampeggiante continuo – si legge tra le premesse della Delibera - , al fine di richiamare l’attenzione dei conducenti, invitandoli ad assumere una velocità moderata, nonché a usare particolare prudenza in corrispondenza di punti pericolosi, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada (art. 41 c. 17). Questo ciclo cambia quando viene rilevato l’avvicinamento di un mezzo pesante in una delle due direzioni (grazie ai sensori scanner posti a 100/120 m dalle lanterne semaforiche aeree e alle spire induttive). Al presentarsi di questa condizione viene attivato un differente ciclo che blocca il transito dei veicoli nella direzione opposta. Questo ciclo si attiva solo al transito dei mezzi pesanti, perché due veicoli leggeri riescono tranquillamente a transitare nelle due direzioni nello stesso istante, mentre, invece, con anche solo un veicolo pesante per strada questo risulta più complicato. Con questa soluzione, ogni mezzo pesante in transito percorrerà l’area critica “in solitaria”, evitando pertanto ogni situazione di conflitto”.



Ma,“la Polizia Municipale – prosegue - ha raccolto lamentele diffuse dei residenti in zona circa il non rispetto delle segnalazioni semaforiche, che metterebbe a repentaglio l’incolumità pubblica nel centro storico del paese.

L’Amministrazione Comunale – conclude - intende intraprendere delle iniziative tali da imporre l’osservanza del semaforo rosso e il rispetto dei limiti di velocità nel centro abitato per ridurre la percezione di insicurezza degli abitanti della zona interessata e contemporaneamente adottare delle misure di scoraggiamento a comportamenti illeciti”.