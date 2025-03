Ottime prove e pioggia di medaglie per le atlete di Vivi Dance Studios di Madonna dell'Olmo

Pioggia di medaglie per la A.s.d ViVi Dance Studios di Madonna dell'Olmo Cn.

Le gare di pole dance & aerial si sono tenute lo scorso 16 marzo a Cuneo e le atlete della scuola di Madonna dell'Olmo hanno ricevuto grandi soddisfazioni. L'allenatrice Viale Valentina, presidente della Asd, rappresentante ASI della pole dance e aerea per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ha accompagnato le sue atlete salite tutte sul podio.

Carola Ginevra Olocco è salita sul gradino più alto del podio per la categoria pole dance under 30, anche per Veronica Ramonda è oro per la categoria pole dance under 18, Vanessa Brondello argento per la categoria cerchio under 14 e di nuovo oro per Anna Risso, categoria cerchio under 14. Per la scuola è un grande risultato ed ora le ragazze sono tutte qualificate per il Campionato Nazionale.