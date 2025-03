Show cooking, Coldiretti Cuneo: "Con il miele di rododendro tutto il dolce della biodiversità"

Un alveare può contenere 60.000 api che possono visitare diversi milioni di fiori in una sola giornata: una peculiarità che rende l’ape l’insetto impollinatore per eccellenza, tanto che buona parte della biodiversità e delle produzioni agricole, circa il 70%, si regge sull’esistenza di questa specie. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo alla vigilia del nuovo show cooking Campagna Amica in programma giovedì 20 marzo alle ore 18, che vedrà protagonista il miele.

In particolare, al centro della serata, ci sarà il miele di rododendro che l’apicoltore Luca Quaranta di Entracque ottiene portando i propri alveari a San Giacomo di Entracque, a circa 1.400 metri di altitudine. “La raccolta del nettare dai fiori di rododendro – spiega Luca Quaranta – avviene intorno al 10 di giugno e prosegue fino ai primi di luglio. Il miele che si ricava è molto delicato, per cui è fondamentale seguire tutte le operazioni con estrema attenzione e cura, per non alterarne il profilo aromatico. Il gusto, non eccessivamente dolce, si sposa bene con qualsiasi altro ingrediente, esaltandone i sapori senza coprirli”.

Nella sua azienda, Apicoltura Quaranta, appartenente al circuito Campagna Amica, Luca conta 500 alveari e segue personalmente il processo produttivo che porta ad ottenere non solo il miele di rododendro, ma anche quelli di ciliegio, tarassaco, acacia, tiglio, millefiori, ciascuno con le caratteristiche uniche che lo legano indissolubilmente al territorio in cui ha origine.

Durante la serata all’Open Baladin Cuneo, chef e cuochi del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione prepareranno in diretta tre ricette per valorizzare le caratteristiche del miele di rododendro, che i partecipanti potranno assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

“Una nuova tappa – commenta il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – del lungo viaggio del gusto Campagna Amica, alla scoperta delle realtà agricole locali che costellano il nostro territorio. Un’opportunità per conoscere meglio i produttori e i frutti del loro lavoro, che sono il risultato di una grande opera di custodia della biodiversità, valore aggiunto del cibo Made in Cuneo e Made in Italy”.

Appuntamento, dunque, per giovedì 20 marzo alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).