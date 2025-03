A Brondello in arrivo nuove piante per riqualificare la zona cimiteriale

Il Comune di Brondello riceverà nei prossimi giorni quasi cinquanta nuove piante dal Vivaio Gambarello della Regione Piemonte, destinate alla riqualificazione e riforestazione della sponde del Bronda sotto l'area cimiteriale. Non solo, gli arbusti serviranno a dare un nuovo volto all'area ristoro di via Villa.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di ricreare le condizioni ideali per la riforestazione dell'area cimiteriale, pesantemente condizionata dagli abbattimento di importanti alberi ormai due anni fa, opera della precendente amministrazione.

Successivamente al taglio dei grandi arbusti, e della loro storia, sul sito furono inserite nuove piante, molte delle quali già morte, acquistate con una spesa superiore di alcune migliaia di euro da un vivaio sito in Vinovo. Purtroppo ottenendo un risultato poco soddisfacente.

Verranno consegnate, con una spesa totale di poco più che settecento euro, in pratica simbolica, diverse varietà di piante, in particolare betulle ed abeti rossi: "Un impegno preso con la popolazione tempo fa - spiega il Sindaco Radosta, - quando ci fu segnalato lo sgomento di molti rispetto alla gestione dell'area. In tanti esperti ci hanno segnalato come fosse necessario programmare un intervento aggiuntivo, laddove si volesse raggiungere un risultato che potesse ricordare la precedente situazione. L'intento, con il tempo, è di riottenere boschività e la possibilità di riportare alla copertura visiva del cimitero, più consona e rispettoso del luogo. Provvederemo inoltre a migliorare l'area ristoro di recente predisposizione".

Il sito, nei prossimi mesi, sarà anche oggetto dei lavori per la costruzione di uno dei due parco giochi che nasceranno in Brondello; nell'ambito del grande progetto di riqualificazione urbana in previsione. "Credo sia fondamentale, per la nostra generazione di amministratori, investire per lasciare ai nostri figli e nipoti un'eredità verde - conclude il primo cittadino - . A chi taglia indistintamente, anche quando si potrebbe evitare investendo nella manutenzione e gestione; risponderemo sempre mettendo a dimore nuove piante. Ringrazio il Vivaio Gambarello e la Regione Piemonte per la possibilità".

L'iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia visione, portata avanti dall’Amministrazione brondellese, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e il rispetto dell’ambiente.