A Corneliano d'Alba nasce la nuova Associazione Pensionati e Anziani

A Corneliano d'Alba, la comunità degli anziani ha un nuovo punto di riferimento. Lo scorso 21 febbraio, un’assemblea molto partecipata ha segnato la nascita della nuova Associazione Pensionati e Anziani, dando vita a un nuovo direttivo pronto a portare avanti le attività sociali del paese.

Dopo l’incontro iniziale, questa settimana il direttivo si è riunito per eleggere le cariche. Il nuovo presidente è Michele Del Mastro, affiancato dalla vicepresidente Maria Franca Servetti, che si affiancano a tutte le altre cariche. Un passaggio di testimone che l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare con gratitudine.

"Un ringraziamento al direttivo uscente dell'associazione, in particolar modo il presidente Piercarlo Bergadano e il vicepresidente Giovanni Raviola", ha dichiarato il sindaco Alessandra Balbo, che ha aggiunto: "Un grazie anche ai volontari che hanno deciso di farsi avanti per guidare questa realtà: si tratta di pensionati giovani, pieni di voglia di fare. Sappiamo bene che senza il volontariato, nei piccoli comuni sarebbe impossibile organizzare eventi, feste e momenti di incontro per la comunità".